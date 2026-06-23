Adriana C, la española de 15 años que conquistó a RedOne: “Follow Me puede ser la canción por la que me descubran, pero Runaway cuenta quién soy”

Hace apenas unas semanas, Adriana C era una adolescente española que escribía canciones para expresar emociones que a veces le costaba poner en palabras. Hoy, con sólo 15 años, comparte proyecto con RedOne, French Montana, Ludmilla y Jihyo en Follow Me, la canción internacional vinculada al Mundial de 2026. Pero, pese a la dimensión de ese escaparate mundial, la joven artista tiene claro qué representa realmente su carta de presentación: Runaway, el EP con el que quiere mostrar quién es de verdad.

La historia de Adriana parece sacada de un cuento. Todo cambió cuando RedOne escuchó una de sus canciones. El productor, responsable de algunos de los mayores éxitos del pop internacional, se puso en contacto con sus padres y poco después estaba sentado en su casa explicándole un proyecto que parecía imposible de creer. Ella misma reconoce que pensó que era una broma. «No terminaba de creérmelo. Mientras me explicaba todo lo que iba a pasar pensaba: ‘¿Esto está ocurriendo de verdad?’», recuerda.

La sorpresa fue todavía mayor cuando descubrió que compartiría canción con artistas a los que llevaba años escuchando. «Fue un auténtico shock», admite. Una sensación que se multiplicó al saber que la canción estaría relacionada con el Mundial de fútbol, una competición que siempre ha seguido con pasión. «Llevo viendo fútbol desde pequeña y siempre ha formado parte de mi vida. Cuando me dijeron que iba a participar en una canción vinculada al Mundial me hizo muchísima ilusión», explica.

Sin embargo, mientras Follow Me comienza a recorrer el mundo, Adriana tiene la mirada puesta en un proyecto mucho más personal. Su primer EP, Runaway, reúne cinco canciones nacidas de experiencias, dudas, emociones y aprendizajes propios. «El primer sencillo, Runaway, representa el comienzo de todo. Fue la primera canción que sentí realmente como mía y la que me hizo descubrir que podía expresar mis emociones a través de la música», asegura.

La joven cantante define el trabajo como un viaje emocional. En sus canciones habla de sentirse perdida, de la amistad, del amor, de las decepciones y de la necesidad de aprender a confiar en uno mismo. De todas ellas, hay una que refleja especialmente el momento que está viviendo. Waiting for a Sign. «Habla de encontrar tu propio camino y dejar de buscar respuestas fuera para empezar a confiar en ti misma», explica.

Detrás de esa madurez hay una historia personal. Adriana comenzó a escribir canciones cuando tenía apenas 12 años. «Hubo una época en la que me sentía bastante sola y escribir se convirtió en mi forma de expresar lo que sentía», confiesa. Desde entonces, la música se ha convertido en su refugio y en una forma de conectar con los demás.

Los pies en el suelo

Pese al éxito repentino, mantiene los pies en el suelo. Compagina la música con los estudios y reconoce que no siempre resulta sencillo. También admite que esta nueva etapa le genera ciertos miedos. Le preocupa que alguien no conecte con su música, aunque asegura que está aprendiendo una lección importante: «No puedes gustar a todo el mundo y lo importante es ser fiel a ti misma».

Quizá por eso, cuando piensa en el futuro, no habla de cifras ni de premios. Su deseo es mucho más sencillo. Quiere seguir creciendo como artista y como persona. Y, dentro de diez años, espera que la recuerden por sus canciones y por las emociones que transmiten. En definitiva, por haber sido siempre auténtica. Una palabra que, viendo su historia, parece definir perfectamente a una artista que acaba de empezar a cumplir sus sueños.

RedOne: «Transmite emoción cuando canta»

Detrás del espectacular salto de Adriana C hay una figura clave: RedOne. El productor marroquí, responsable de algunos de los mayores éxitos del pop mundial, fue quien decidió apostar por la joven española cuando apenas acababa de publicar su primera canción.

La historia comenzó de una forma tan sencilla como inesperada. Fue un familiar quien le habló de la artista. «Mi sobrino me dijo que tenía que escuchar a una chica que acababa de sacar su primer trabajo. Escuché Runaway y me gustó mucho», explica RedOne.

Lo más llamativo es que la apuesta por Adriana fue el punto de partida de todo el proyecto. El productor asegura que la idea inicial no era reunir a estrellas internacionales alrededor de una canción ya creada, sino trabajar primero con la cantante española. «Podíamos haber llamado a cualquier artista, pero lo hicimos después. La idea inicial era trabajar con Adriana. Una vez que grabó, la música pedía la participación de otros artistas internacionales. Y eso hicimos», señala.

Esa decisión terminó desembocando en Follow Me, la producción internacional vinculada al Mundial de 2026 en la que también participan nombres tan reconocidos como French Montana, Ludmilla o Jihyo.

Durante la grabación, RedOne pudo comprobar de cerca las cualidades de una artista que apenas está dando sus primeros pasos en la industria musical. Más allá de su juventud, destaca su capacidad de trabajo y su actitud en el estudio. «Tiene talento, disciplina y una gran capacidad para aprender», afirma.

Sin embargo, hay una cualidad por encima de todas las demás que terminó de convencerle. Una característica imposible de enseñar y que considera fundamental para triunfar en la música. «Lo que más me impresionó fue la emoción que transmite cuando canta. Eso no se puede fabricar en un estudio», sentencia.

Un elogio de enorme valor viniendo de uno de los productores más influyentes del mundo y que ayuda a entender por qué Adriana C ha pasado, en apenas unas semanas, de publicar su primera canción a formar parte de uno de los proyectos musicales más ambiciosos del Mundial de 2026.