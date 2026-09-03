Los veterinarios coinciden en la raza de perro que necesita estimulación mental constante: «No es un animal, es una máquina»

Las elecciones a la hora de adoptar o comprar un perro suelen ser variopintas. Su apariencia, edad y comportamiento suelen ser factores determinantes a la hora de agregar a este nuevo amigo a la familia. Sin embargo, muchas personas no tienen en cuenta las necesidades que el animal necesitará el resto de su vida.

Existen varias razas que siguen manteniendo sus características de origen a pesar del paso de las generaciones, como por ejemplo los perros de caza. Es por esto que este tipo de mascotas requieren de una atención especial por parte de sus dueños.

El Pastor Belga Malinois es uno de los mejores ejemplos, caracterizado por su fortaleza, resistencia e inteligencia. Amir Anwary, veterinario sudafricano, expuso con rotundidad los requisitos a la hora de cuidarlos y por qué nunca tendría uno.

Los avisos de Amir Anwary sobre el Malinois

El experto matizó que no cree que sea una mala raza, sino que demandan una dedicación que no puede ofrecer. «Esto no es un perro, es una máquina», aseguró. El veterinario explicó su estilo de vida para reforzar su postura. Debido a su trabajo, no dispone de las horas de atención que el perro necesita.

Y es que este tipo de animales vienen acompañados de un alto nivel de actividad. Según Anwary, el pastor belga demanda estímulos físicos y mentales constantes para canalizar correctamente su energía.

El Malinois ha sido utilizado históricamente como perro de trabajo debido a la rapidez que tienen para aprender, la fuerza y resistencia, y es una de las razas favoritas entre cuerpos de seguridad y militares de muchos países.

No sirve sólo con pasearlo

Correr o dar un paseo no basta para satisfacer a la mascota. Este ejemplar necesita entrenamiento diario, juegos de búsqueda, recibir órdenes y otros entretenimientos con los que pueda desarrollarse correctamente.

Por estos motivos es por lo que hay que evaluar si se le va a poder brindar el tiempo suficiente que requieren. Lamentablemente para ellos, muchas personas no disponen de los medios para satisfacer sus necesidades y no consiguen darle una vida plena.

Consecuencias de no darle la atención que necesita

El veterinario añadió que, de no cumplir con sus necesidades más básicas, el perro puede transformar su personalidad y desarrollar comportamientos problemáticos. «Si no prospera, se vuelve destructivo», aseveró.

No obstante, el experto apuntó que esto es una generalización y que cada perro es un mundo, por lo que su forma de ser se verá afectada por factores como el entorno, las experiencias, el cuidado y su educación, entre otros. Lo que pretende con esta advertencia es evitar que se elija esta raza sin conocer de antemano los cuidados necesarios.