Veterinarios advierten: esto es lo que le puede pasar a tu perro si decides teñirle el pelo

Teñir el pelo a los perros se ha convertido en una moda en muchas partes del mundo, sobre todo en redes sociales donde los vídeos de mascotas con colores llamativos han ganado gran visibilidad. Aunque la idea puede parecer inofensiva o incluso divertida, esta práctica es, en realidad, peligrosa para la salud física y emocional de los animales. Sin embargo, los efectos negativos de esta práctica son algo que pocos consideran.

Desde los tintes de colores brillantes para hacer que el perro se vea como un personaje de fantasía hasta los extravagantes cambios de color para ocasiones especiales, la tendencia ha sido objeto de controversia. En algunos países, como en China, se han llevado a cabo espectáculos con perros teñidos, mientras que en otros lugares, como en Florida, la práctica está prohibida. A pesar de la creciente demanda, los veterinarios alertan sobre los riesgos que conlleva esta práctica las razones por las que nunca deberíamos teñir a los perros.

Razones por las que no debes teñirle el pelo al perro

El tinte humano no está diseñado para las mascotas, y aplicar este tipo de productos puede ser muy perjudicial para su salud. En primer lugar, debemos tener en cuenta el pH de la piel de los perros es muy diferente al de los seres humanos, y esto significa que los productos destinados para nosotros pueden causar una serie de reacciones adversas en ellos. Esto es especialmente peligroso porque muchos de los tintes humanos contienen compuestos químicos que son tóxicos, de manera que, si el perro se lame después de la aplicación del tinte, podría ingerir estos productos.

A pesar de que existen tintes diseñados específicamente para animales, la regulación de estos productos es muy limitada. Muchos de estos tintes no son lo que parecen y pueden causar efectos secundarios imprevistos. Los tintes «seguros» pueden producir reacciones alérgicas, enrojecimiento o picazón en la piel de los perros, especialmente en razas más sensibles como los Bulldogs, Poodles o Maltés.

Relación dueño-mascota

Teñir al perro también puede influir negativamente en la relación con su dueño. Los perros, al ser animales sensibles, pueden asociar el proceso con una experiencia desagradable o dolorosa. Esto podría generar una desconexión entre el dueño y su mascota, ya que el perro podría comenzar a sentirse incómodo con la presencia de su dueño durante el proceso. Además, si el perro experimenta malestar debido al tinte o el estrés asociado, es probable que desarrolle una aversión a ciertas actividades, como el baño o el cuidado personal.

Estrés e incomodidad



El proceso de teñir a un perro puede durar varias horas, lo que resulta extremadamente incómodo para ellos, que no comprenden lo que está sucediendo. Esto puede causar un aumento en la frecuencia cardíaca y respiratoria del perro, así como temblores, inquietud o agresividad. Incluso si el perro no muestra signos evidentes de malestar, lo más probable es que no esté disfrutando de la experiencia.

Sentido del olfato

El olfato es el sentido más desarrollado de los perros, el cual les permite comunicarse con otros animales, identificar su territorio y detectar posibles peligros. Cuando se les tiñe el pelo, el tinte altera su olor natural, lo que puede tener varias consecuencias.

En primer lugar, pueden sentirse incómodos con el cambio en su propio olor, ya que no pueden identificarlo como propio. Esta alteración puede llevarlos a autolesionarse en un intento de eliminar el tinte o a sentirse confundidos en su entorno.

Además, el cambio en el olor puede afectar la forma en que se relacionan con otros perros. El olfato es fundamental para las interacciones sociales caninas, y un olor alterado puede hacer que otros perros los rechacen o se muestren agresivos hacia ellos.

Alterar el olor natural de un perro también puede causarles dificultades para comportarse adecuadamente en diferentes situaciones. Éste es otro motivo más para evitar teñir a los perros: no solo los afecta a nivel físico, sino que también interfiere en su capacidad de comunicarse con su entorno.

Teñir el pelo de los perros no sólo es perjudicial para su salud, sino que también refleja un problema más profundo: la humanización excesiva de las mascotas. Este fenómeno consiste en atribuir a los animales características y necesidades humanas, como si fueran personas. Aunque es cierto que muchas personas tratan a sus perros con cariño y atención, llevar esto al extremo puede ser perjudicial tanto para los animales como para su relación con los seres humanos.

La humanización excesiva también puede interferir en el desarrollo de los perros, afectando su capacidad para socializar con otros animales y adaptarse a diferentes entornos. Un perro que no puede comportarse como un perro debido a que se lle ha sobreprotegido o se le ha sometido a experiencias estresantes puede tener dificultades para relacionarse con otros animales o incluso con los humanos. Esto puede llevar a problemas de agresividad, ansiedad y otros trastornos psicológicos.