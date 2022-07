Trucos para que tu perro no deje de comer en verano

Al igual que nos ocurre a los humanos, a los perros también les afectan las altas temperaturas del verano. No sudan como lo hacemos nosotros, sino que regulan su temperatura corporal a través de las almohadillas por transpiración o jadeando, así que les resulta mucho más complicado. Esto hace que muchos perros no tengan ganas de comer cuando hace calor, así que es importante saber cómo actuar en esta situación. A continuación te contamos qué debes hacer para que tu perro no deje de comer en verano.

Lo primero y más importante es prestarle mucha atención al animal por si, además de la pérdida de apetito, tiene algún otro síntoma que indique que algo no anda bien. Por lo general, los cachorros comen tres veces al día, mientras que los adultos lo hacen dos veces, e incluso algunos sólo una. Esto depende básicamente de la raza o de los hábitos que haya adquirido el animal.

¿Cómo hacer que el perro no deje de comer en verano?

Los perros, al igual que el resto de seres vivos, tienen unas necesidades nutricionales que deben ser cubiertas para que su organismo funcione adecuadamente. Por lo tanto, dejar que coma cuando le apetezca sin ningún tipo de supervisión no es una buena idea.

La clave está en modificar sus horarios, tanto de comida como de paseo. Todos los perros necesitan hacer ejercicio a diario por su bienestar físico y mental. Si durante el resto del año sacas al perro a pasear tres veces al día, en verano puedes hacerlo dos, a primera hora de la mañana y a última de la tarde. Eso sí, procura que estos paseos sean un poco má largos.

En lo que respecta a la comida, lo ideal es que evitar ponerle el alimento en el comedero en las horas centrales del día porque las temperaturas son más altas y, por lo tanto, el animal no va a tener hambre. Si tu perro es un cachorro y necesita comer tres veces al día, puedes darle una toma grande a primera hora de la mañana, una pequeña a la mediodía y una grande a la noche.

Por último, cabe señalar la importancia de cuidar la hidratación del animal para que no sufra un golpe de calor. Además de tener agua fresca y limpia a su disposición en todo momento, también puedes darle comida húmeda y fruta. Incluso puedes prepararle un helado de frutas casero.