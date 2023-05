Si tienes perro este truco te interesa: acaba con los pelos en el sofá con un simple gesto

Si tu perro suelta mucho pelo, no tienes de qué preocuparte, ya que existen algunas razas que tienen más tendencia a la pérdida de pelaje. Por ejemplo, el pastor alemán es uno de los canes que más pelo sueltan no solo durante la época de muda, sino durante todo el año. También el dálmata que, a pesar de tener el pelo corto, puede llegar a perder mucho pelo si no recibe los cuidados adecuados. Por suerte, puedes acabar con los pelos del perro en el sofá con un simple gesto.

Se trata de un remedio casero muy sencillo de poner en práctica y que ofrece unos resultados increíbles. Lo que debes hacer es simplemente mezclar en una botella con pulverizador agua y vinagre blanco a partes iguales.

Rocía en el sofá, deja que actúe durante unos minutos y, una vez transcurrido el tiempo, pasa un trapo seco por toda la superficie. Los pelos del perro se desprenderán del sofá como por arte de magia, sin necesidad de frotar.

Trucos caseros

Además del remedio del vinagre, existen otros trucos caseros para quitar de una vez por todas con los pelos del perro del sofá. Uno de los más fáciles y efectivos es el de la cinta adhesiva. Solo tienes que coger el rollo de cinta, desenvolverlo y pegar la parte adhesiva en la tapicería del sofá. Esto es algo que puedes hacer a diario para que siempre esté impecable.

Otro truco muy sencillo consiste en utilizar un secador de pelo. Solo tienes que poner en marcha el secador y apuntar a la zona del sofá donde están los pelos de tu mascota. El aire del aparato los tirará al suelo y solo tendrás que barrerlos o pasar la aspiradora.

El agua con limón tiene el mismo efecto que el agua con vinagre para quitar los pelo. Coge un paño, humedécelo con un poco de agua y zumo de limón y pásalo por el sofá. Conviene que lo hagas de noche porque si, después de aplicar el limón, al sofá le da el sol, podrían aparecer manchas.

Es inevitable que al perro se le caiga el pelo ya que forma parte de su naturaleza. Sin embargo, con unos buenos cuidados sí puedes conseguir que no se le caiga de forma abundante. El cepillado diario es clave, sobre todo el otoño y primavera. Utiliza un cepillo adecuado según el tipo de pelo del perro. También debes cuidar su alimentación para que tenga un pelo sedoso, brillante y frondoso.