¿Por qué el chocolate es malo para los perros? Los expertos nos dan la respuesta definitiva

El chocolate es un delicioso placer para los humanos, pero puede ser peligroso para los perros. Muchos dueños de estas mascotas desconocen el motivo por el que este dulce es tan perjudicial para sus animales de compañía. Los veterinarios tienen la respuesta. ¿Quieres saberla?

El motivo por el que el chocolate es malo para los perros

Seguro que has escuchado alguna vez que el chocolate es malo para los perros. Y es cierto. Este alimento contiene teobromina, un alcaloide de sabor amargo proceden del árbol de cacao. Los perros metabolizan de una forma más lenta que los humanos y este componente puede acumularse en sus órganos y hacerles daño.

Comer chocolate puede provocarles una intoxicación. Todo dependerá de la cantidad tomada y del tamaño del animal. Un perro grande podrá ingerir mayor cantidad de chocolate sin experimentar efectos secundarios. Los pequeños pueden sufrirla antes. También es importante diferenciar los niveles de teobromina presentes en cada tipo de chocolate. Según los expertos, los más peligrosos son el cacao en polvo, el chocolate puro sin azúcar y el chocolate negro. Por su parte, el blanco y con leche, son los menos peligrosos.

¿Qué pasa si mi perro ha comido chocolate?

En estos casos, el animal corre el riesgo de intoxicarse. Hay varios síntomas que pueden experimentar estos animales si la cantidad tomada es superior a la que su organismo puede tolerar. Estos suelen aparecer en una franja de 4 a 12 horas. Algunos de los más frecuentes son estos:

Vómitos

Diarrea

Temblores

Taquicardia

Fiebre

Hipertermia

Hipertensión

Convulsiones

¿Qué debo hacer con mi perro si come chocolate?

Si tu perro ha comido chocolate, debes llevarlo a una clínica veterinaria. Según Tienda Animal, «se trata de una urgencia puesto que si se consigue eliminar el chocolate de tu organismo en menos de una hora, los efectos nocivos de la intoxicación se reducen».

Los expertos podrían realizarle un lavado gástrico al animal, ya que la ingesta de este alimento puede resultar dañina para la salud de tu mascota. Por ello, se recomienda dejar cualquier tipo de alimento que contenga chocolate fuera del alcance de los perros y vigilarlo por si presenta los síntomas citados.

El chocolate es un alimento no permitido para perros porque puede ser tóxico. Este dulce alimento contiene teobronima, un componente que estos animales no metabolizan bien y pueden llegar a intoxicarse. El chocolate más nocivo es el más oscuro y amargo. Ten cuidado y no dejes que tu mascota lo coma.