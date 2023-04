Principales cuidados del gato esfinge: higiene, alimentación…

Si tienes interés en adoptar un gato esfinge, es indispensable que conozcas cuáles son los cuidados que requiere esta raza. Se trata de un gato muy fácil de identificar por la ausencia de pelo y la piel arrugada. Tiene un cuerpo musculoso y compacto y su carácter es amable y cariñoso, así que es sencillo convivir con él.

El origen del gato esfinge es bastante reciente, ya que nació en la década de los años 60 del siglo pasado. De una camada de gatos domésticos nació un cachorro sin pelo por una mutación genética natural. Con el paso del tiempo, se fue mezclando con otras razas, dando como resultado un gato sin pelo.

Alimentación

En lo que respecta a la alimentación, hay que tener en cuenta que el gato esfinge tiene una temperatura corporal más alta para compensar la falta de pelo. Por este motivo, su metabolismo es más acelerado y, en consecuencia, necesita una mayor cantidad de alimento. Necesita una dieta con ingredientes de calidad y equilibrados para mantenerse sano. Lo ideal es que el pienso tenga al menos un 35% de proteína y un 25% de grasas.

Temperatura

El gato esfinge debe vivir exclusivamente en el interior, ya que la exposición a los elementos del exterior puede hacer que se enferme con facilidad. La temperatura debe oscilar entre los 22 y los 25 grados durante todo el año. En invierno es aconsejable abrigarle con un jersey.

Salud

Aunque no tiene ninguna predisposición genética, sí que hay ciertas enfermedades que afectan a los gatos esfinge, como la cardiomiopatía hereditaria. También suelen ser propensos a problemas cutáneos y periodontales, así que es fundamental cuidar su piel y su higiene oral.

Aunque casi no tiene pelo, no es una raza hipoalergénica, ya que su piel produce alérgenos. Los gastos esfinge tienen una piel grasa, así que no necesitan que se les bañe con frecuencia. En los meses de verano, es fundamental protegerlos de los rayos solares para que no sufran problemas en la piel.

Higiene

Los pliegues que tiene en la piel tienden a acumular suciedad y grasa, así que e convierten en posibles focos de infección y pueden provocarle enfermedades dermatológicas si la higiene no es la adecuada. Una higiene deficiente puede hacer que el animal se sienta no solo molesto e incómodo, sino también apático con su familia.

Estos son los principales cuidados que requiere un gato esfinge. Se trata de una raza cariñosa, amigable e inteligente, que se lleva muy bien con los niños y también con otras mascotas.