Las mejores playas de Cantabria para ir con tu perro este verano 2026

Viajar con perro ya no es un problema para quienes quieren disfrutar de unos días de playa en Cantabria, ya que cada vez son más los municipios que habilitan espacios específicos para mascotas; desde pequeños arenales urbanos hasta calas más tranquilas y espacios naturales alejados de las zonas más concurridas. Antes de acudir a una playa canina en Cantabria, la preparación es fundamental. Es recomendable llevar agua fresca para evitar la deshidratación, una toalla, juguetes y, si fuera necesario, protector solar específico para perros.

También es aconsejable llevar la documentación veterinaria actualizada y algún sistema de identificación visible. Si el perro va a bañarse, es importante vigilarlo en todo momento y evitar las zonas con corrientes fuertes o condiciones que puedan suponer un riesgo. En el caso de mascotas con poca experiencia en el agua o de determinadas razas, el uso de chalecos salvavidas puede aportar una mayor seguridad.

Playas para perros en Cantabria este verano

Aunque cada ayuntamiento puede establecer sus propias normas, existen una serie de requisitos y recomendaciones que suelen repetirse en la mayoría de playas caninas de Cantabria. En primer lugar, los perros deben llevar microchip y tener actualizadas las vacunas y la cartilla veterinaria correspondiente. Asimismo, es obligatorio recoger los excrementos de las mascotas y depositarlos en los lugares habilitados para ello.

A esto hay que sumar que durante los meses de verano, los perros sólo pueden acceder a las playas expresamente habilitadas para ellos o a aquellas donde no exista una prohibición específica. Finalmente, los propietarios deben mantener a sus mascotas bajo vigilancia en todo momento y evitar comportamientos que puedan causar molestias.

Bezana

En Soto de la Marina se encuentra el Arenal del Jortín, una pequeña cala de unos 100 metros que está habilitada para perros desde 2016. Destaca por sus aguas tranquilas y el escaso oleaje que suele registrar durante gran parte del año. Como punto menos favorable, se trata de una playa bastante estrecha, por lo que cuando sube la marea el espacio disponible se reduce de forma notable.

Castro Urdiales

Castro Urdiales alberga varias de las playas caninas más conocidas de Cantabria. Una de ellas es Arcisero, también conocida como el Pocillo de los Frailes, una pequeña cala poco frecuentada que combina zonas de arena y roca. Su acceso no es especialmente sencillo, pero precisamente por ello suele ofrecer una mayor tranquilidad.

También destaca la cala de Cargadero de Mioño, formada por cantos rodados y pequeñas áreas de arena. Sus aguas cristalinas y el oleaje moderado la convierten en una opción muy apreciada para quienes buscan disfrutar de la costa junto a sus mascotas. A éstas se suma la zona habilitada en el Muelle de Oriñón, una extensa playa de alrededor de 1,3 kilómetros situada en la desembocadura de la ría. Cuenta con aparcamiento y servicio de socorrismo.

Miengo

En Miengo, la playa de la Cantera se ha consolidado como uno de los espacios más populares para acudir con perros. El ayuntamiento habilitó esta zona hace varios años y permite que las mascotas permanezcan sueltas y accedan a cualquier hora del día, ofreciendo una gran libertad para propietarios y animales.

San Vicente de la Barquera

La playa de La Maza, aunque apenas tiene 150 metros de longitud, dispone de servicios específicos como fuente canina y una zona de césped. Desde que fue habilitada en 2016 para el baño de mascotas, se ha convertido en una de las referencias de la región gracias a su arena fina y a la baja afluencia de visitantes.

Santander

Junto al parque de Mataleñas se encuentra la playa de Los Molinucos, una de las escasas playas urbanas de Cantabria donde los perros pueden acceder durante todo el verano de 2026. Esta pequeña cala de arena fina destaca por su ambiente tranquilo y su entorno natural. El acceso de mascotas está permitido las 24 horas, siempre que se respeten las normas de convivencia y seguridad establecidas.

Somo

La playa de El Puntal cuenta desde 2016 de un área específica para perros dentro de sus 2,5 kilómetros de arena dorada. Situada cerca del muelle de Somo, ofrece además unas magníficas vistas de la bahía de Santander. Aunque el acceso puede resultar algo más complicado que en otros arenales, ya que requiere llegar en barco o caminar unos dos kilómetros desde Somo, la zona destinada a mascotas está perfectamente señalizada.

Suances

En Suances, la playa de La Riberuca es otra de las alternativas disponibles para acudir con perros. Aunque algunos usuarios señalan la presencia de zonas con barro, sus cerca de 850 metros de longitud permiten disfrutar de amplios paseos y de una jornada junto al mar.

Si estás planeando una escapada con tu mascota este verano, éstas son las mejores playas para perros de Cantabria en 2026. Algunas destacan por sus servicios para mascotas, otras por la calidad de sus aguas o por la tranquilidad de su entorno.