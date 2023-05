Los mejores chistes sobre perros

Los perros son las mascotas más populares del mundo, y hay varios chistes sobre ellos muy graciosos. La Federación Cinológica Internacional estima que existen alrededor de 343 razas de perros diferentes a nivel global, cada una de ellas con sus propias características y particularidades.

Chiste 1

«Sale uno de lepe del pueblo caminando. Después de varios días llega a Salamanca muerto de hambre y se encuentra con un pastor y le dice si adivina cuantas ovejas tiene si le regala una, a lo que el pastor accede.

El lepero cuenta y le dice al pastor 2558 ovejas.El pastor todo asombrado le deja llevarse una oveja.

Al rato el pastor le grita al lepero:

– Muchacho vuelve acá, si adivino de dónde eres me devuelves la oveja.

El lepero acepta y le dice el pastor:

– Usted es de Lepe.

– Anda, ha acertado ¿Y como lo sabe?

– Hombre de 2558 ovejas que tengo no vas tu y te llevas al perro…».

Chiste 2

«Un hombre pretendía embarcar con su cabra rumbo a Mallorca cuando le ve el controlador de aduanas y dice:

– La cabra no pasa.

El señor se marcha y en el camino encuentra un amigo que le aconseja que pinte la cabra de negro y le ponga un bozal para hacer creer que es un perro.

El hombre lo hace y vuelve al barco. Al entrar, el de la aduana le dice:

– ¡ Le he dicho que la cabra no pasa!

– Pero, si no es una cabra, es un perro.

Y el controlador le contesta:

– Si claro…¿y los cuernos?

– ¡En la vida privada de mi perro no se meta agente!».

Chiste 3

«Un hombre va a hablar con su psicólogo:

– Doctor, doctor, siento que soy un perro.

– ¿Y desde cuando le pasa eso?

– Desde cachorro».

Chiste 4

«Un hombre va a casa de su amigo por primera vez y ve cartel en la puerta que dice: ¡Cuidado con el perro!

El amigo le dice al hombre: – No te preocupes y pasa, no muerde. El hombre avanza con miedo hasta encontrarse con un pequeño chihuahua a sus pies.

-¡Pero hombre, Carlos! Si tienes un chihuahua -se burla el hombre- ¿Por qué pones advertencias si no hace nada?

Su amigo responde: Pues por eso mismo, es tan pequeño que ya me lo han pisado varias veces».

Estos son los mejores chistes sobre perros. Puedes anotarlos y contarlos en la próxima reunión con tu familia o amigos para pasar un rato divertido juntos.