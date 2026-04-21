Juanjo, veterinario, explica por qué la voz de bebé funciona mejor con las mascotas: «Es la más eficiente»

Según la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC), en España hay más de 28 millones de animales de compañía, presentes en un 40% de los hogares. Este número incluye 9,3 millones de perros, 5,8 millones de gatos, 7,9 millones de animales de acuario, 5 millones de aves, y 1,5 millones de reptiles y pequeños mamíferos. En este contexto, la comunicación con las mascotas juega un papel clave a la hora de establecer una buena relación con ellas, pero no todas las formas funcionan igual de bien. Según Juanjo, veterinario y divulgador en redes sociales, la voz de bebé es la que mejor funciona al ser aguda, suave y emocional.

El experto hace referencia al estudio «Discrimination of cat-directed speech from human-directed speech in a population of indoor companion cats», elaborado por. Charlotte de Mouzon, Marine Gonthier y Gérard Lebouche y publicado en 2022 en la revista Animal Cognition. Este trabajo «demostró que este tipo de voz es la que mejor conecta con nuestro gato. Y resulta que es una voz muy parecida cuando hablamos con los bebés. ¿Y qué pasa cuando la usas? Tu gato presta más atención, se involucra más contigo y responde mejor a las órdenes. Aunque muchas veces hagan lo que quieran». La investigación mostró que los gatos son capaces de percibir diferencias en la manera en que sus dueños se dirigen a ellos.

La voz de bebé es la que mejor funciona con mascotas

«Esa voz «de bebé» que muchas personas utilizan de forma natural al hablar con sus gatos no es solo una costumbre curiosa, sino que diversos estudios sugieren que puede ser especialmente eficaz para comunicarse con ellos. Este tipo de habla facilita que el gato preste más atención y se muestre más receptivo. Una investigación publicada en la revista Animal Cognition indica que los felinos responden mejor a este tipo de vocalización, muy similar a la que se usa al dirigirse a bebés humanos. Al emplearla, los gatos tienden a involucrarse más, reaccionan con mayor interés y pueden mostrar una mejor respuesta a llamadas, órdenes o muestras de afecto, aunque sigan conservando su comportamiento independiente».

Los investigadores llevaron a cabo el estudio con un total de 16 gatos, a los que expusieron a grabaciones de voz tanto de sus dueños como de personas desconocidas. En dichas grabaciones se utilizaban frases dirigidas específicamente a animales y otras con un tono habitual de conversación entre adultos. Pues bien, 10 de los 16 gatos mostraron un aumento en su nivel de actividad al escuchar la voz de su dueño cuando éste adoptaba un tono suave y calmado. En cambio, la respuesta era mucho menor si la voz procedía de un desconocido o si el dueño utilizaba una entonación más neutra.

Los autores señalan que, aunque el tamaño de la muestra es reducido y limita la extrapolación de los resultados, el estudio ofrece indicios interesantes sobre cómo los gatos pueden distinguir y responder de forma selectiva al lenguaje humano.

«El objetivo principal de este estudio fue evaluar si los gatos responden de manera más activa al CDS que al ADS. De forma secundaria, se analizó si las respuestas de los gatos a los estímulos vocales humanos variaban en función de si eran emitidos por su dueño o por una persona desconocida. Para ello, se realizaron experimentos con una muestra de 16 gatos domésticos, utilizando un paradigma de habituación-deshabituación, que permite medir las reacciones de los sujetos sin necesidad de un entrenamiento previo.

Los resultados muestran que los gatos son capaces de discriminar el habla dirigida específicamente a ellos del habla dirigida a adultos, pero únicamente cuando las frases son pronunciadas por sus dueños. En cambio, cuando las voces provenían de personas desconocidas, los gatos no parecían diferenciar entre el habla dirigida a ellos y el habla dirigida a adultos.

Estos hallazgos aportan una nueva perspectiva sobre la relación humano-gato, ya que sugieren el desarrollo de un tipo particular de comunicación dentro de cada díada humano-animal, basada en la experiencia compartida. Los resultados se discuten a la luz de investigaciones recientes sobre las capacidades sociocognitivas de los gatos y el apego entre humanos y felinos, destacando la importancia de las relaciones individuales y reforzando la evidencia de que los gatos y las personas pueden formar vínculos fuertes y específicos», concluyen los investigadores.

Los análisis indican que, aunque los gatos no comprenden el significado literal de las palabras, sí son capaces de reconocer el tono y la voz de sus dueños, lo que explica que el uso de una entonación más marcada y la exageración de ciertas vocales sea una estrategia eficaz para captar su atención.