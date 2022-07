El inventazo definitivo para que tu perro no pase calor este verano

Los perros no pueden regular tan bien su temperatura corporal como nosotros porque no tienen glándulas sudoríparas repartidas por todo el cuerpo, sino únicamente en áreas concretas como las almohadillas. Por esta razón, hay que tener especial cuidado para que no sufran un golpe de calor o deshidratación, y esta piscina de plástico flexible de Tienda Animal es una solución fantástica. Está disponible en tres tamaños: pequeña (19,95 euros), grande (29,95 euros) y extra grande (39,95 euros).

Así es la mejor piscina para perros del verano

Bautizada con el nombre de TK-Pet, es una piscina plegable, de forma que podemos llevarla con nosotros si nos vamos de vacaciones, a la casa del pueblo o de camping, por ejemplo. Está fabricada con un plástico de primer nivel, muy resistente y con una larga vida útil.

La parte interior está recubierta de un material anti-deslizante, lo cual es un gran punto a favor para evitar resbalones. Aporta mucha estabilidad y confianza a los perros, para que puedan disfrutar de un refrescante baño con total seguridad.

Utilizar la piscina es lo más fácil del mundo. Simplemente tenemos que desplegarla, extenderla de tal forma que quede lisa, sin ninguna arruga, y llenarla de agua para que ella sola vaya poco a poco cogiendo forma. A la hora de guardarla, sólo tenemos que vaciarla, secarla plegarla y meterla en la bolsa de transporte.

Al ser plegable, cuando está guardada ocupa muy poco espacio. Una de sus principales ventajas es que se lava fácilmente, lo que supone un importante ahorro de tiempo. Es tan sencillo como pasarle un trapo húmedo o, si tiene suciedad incrustada, un cepillo de cerdas suaves.

Por lo tanto, las ventajas que ofrece esta piscina para perros son muy destacadas: es plegable, el material interior es anti-deslizante, se monta y desmonta fácilmente, se lava con un trapo o un cepillo y se adapta a cualquier espacio gracias al diseño flexible.

Sin lugar a dudas, el mejor regalo que podemos hacerles a nuestras mascotas para combatir las altas temperaturas del verano. Las medidas son las siguientes:

Pequeño : 80 centímetros de diámetro x 20 centímetros de altura (80 litros).

: 80 centímetros de diámetro x 20 centímetros de altura (80 litros). Grande : 120 centímetros de diámetro x 30 centímetros de altura (280 litros).

: 120 centímetros de diámetro x 30 centímetros de altura (280 litros). Extra grande: 160 centímetros de diámetro x 30 centímetros de altura (480 litros).

Por último, cabe señalar la importancia de mantener a los perros bien hidratados durante el verano. Deben tener agua fresca y limpia a su disposición en todo momento, y es aconsejable que el bebedero esté cerca de donde descansan.