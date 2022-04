Los gatos necesitan pienso y alimentos húmedos para cubrir las necesidades nutricionales de su organismo. El hecho de alternar el alimento seco con el húmedo es fundamental para que los gatos estén bien hidratados. Teniendo en cuenta que son animales carnívoros estrictos, si dieta debe estar compuesta en su mayor parte de carne. Ahora bien, de vez en cuando podemos darles algún «alimento de humanos», siempre vigilando que no pueda causarles una obstrucción intestinal. En el caso del pan, los gatos sí pueden comerlo en pequeñas cantidades.

El pan y los gatos

El hecho de que el pan no les siente mal ni les cause ningún problema de salud a los gatos no significa que deban comerlo con regularidad. Debemos dárselo como un premio de vez en cuando.

La cuestión no es que el pan sea malo para los gatos, sino que no les aporta los nutrientes que necesitan para que su organismo funcione correctamente. Para ellos es una fuente de calorías vacías.

El pan es un alimento rico en carbohidratos de diferentes tipos y fibra, así como en vitaminas y minerales. Para los humanos aporta beneficios, siempre y cuando se consuma de forma moderada y en el marco de una alimentación saludable y equilibrada.

Sin embargo, a los gatos no les aporta ningún beneficio porque no cubre sus necesidades nutricionales. Además, el pan puede ser un factor de riesgo de enfermedades como la obesidad y el sobrepeso.

Teniendo todo esto en cuenta, los gatos no deben comer pan a diario, pero por comer un poco de vez en cuando no les pasa a pasar absolutamente nada. Esto también va a depender de su estado de salud, así que lo mejor es consultarlo con el veterinario.

A la hora de darles pan a los gatos, lo mejor es elegir aquel que sea más sencillo. Hay que tener mucho cuidado, porque si el pan lleva tomate, cebolla, ajo o alguna especia o hierba puede poner en peligro no sólo la salud de los gatos, sino también su vida.

Por último, cabe señalar que los gatos son depredadores cuyo instinto natural es cazar a sus presas varias veces al día. Por lo tanto, comen pequeñas cantidades y saben administrar muy bien su alimento, así que se les puede dejar la comida en el cuenco para que coman cuando lo necesiten. También es importante que tengan agua limpia y fresca a su disposición.