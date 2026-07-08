Los expertos en gatos coinciden: si tu gato te lame no es porque te quiera mucho, en realidad está mostrando que eres de su propiedad

Los gatos se han convertido en un miembro más de la familia que procesa gran cantidad de amor y beneficios psicológicos a los integrantes. Con frecuencia solemos atribuir comportamientos del mundo animal a los nuestros, como si los mismos gestos significasen lo mismo en cada especie animal.

Una de las ideas más extendidas es que los lametones tienen como significado el amor y cariño de un beso humano. En el mundo de los gatos, el lamido no es una simple caricia, sino una de las mayores muestras de confianza, afecto y pertenencia al grupo.

Significado del lamido

Los felinos buscan entrelazar los olores con el fin de crear un olor común. Entre ellos suelen usar este lamido para mezclar los olores. Este olor sirve para identificar a sus miembros cercanos, a los «miembros de la manada». El lamido te vincula con él y te integra en su círculo cercano.

Este gesto también funciona como un comportamiento heredado de su etapa de cachorros, donde su madre los lamía para limpiarlos y calmarlos. El gesto de lamer libera en los gatos endorfinas en su cerebro, lo que les ayuda a reducir el estrés. Solo en plena confianza y en zonas donde hay seguridad y relajación, como puede ser estar a tu lado, es cuando los gatos emprenden estas acciones de lamer.

Otra de las funciones que cumple el lamido es la de la limpieza, como pasa en muchas especies. Los gatos solo ayudan a limpiarse a aquellos felinos a los que tienen aprecio y confianza.

En resumen, no es que los gatos sientan que eres de su propiedad, sino que buscan integrarte en su círculo con la eliminación de tu propio olor e intentando asociarte un olor como el suyo. Te ven como otro animal de confianza que les da seguridad y tranquilidad y por ello desarrollan hacia tu persona aprecio.