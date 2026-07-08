Los veterinarios lo tienen claro: éstas son las razas de gato más cariñosas y las que mejor se adaptan a la vida en familia

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dado a conocer la «Estadística Nacional sobre la Protección Animal», que refleja «los perros siguen siendo el animal de compañía más habitual en España. Con más de 7 millones y medio de perros (7.562.893), representa el 50% de todos los animales de compañía registrados en 2025. A continuación, el segundo animal de compañía es el gato, que supone un 37% del total, con más de 5 millones y medios (5.619.967) de gatos registrados. A ellos se suman otros animales que conviven en los hogares españoles como conejos, aves, reptiles o tortugas, que suman casi 2 millones de animales (1.988.708) y que constituyen el 13% del total».

En 2021 se contabilizaron un total de 13,29 millones de animales de compañía, de los cuales 6,89 millones eran perros, 4,58 millones gatos y 1,81 millones correspondían a otras mascotas. En 2022 la cifra total aumentó hasta los 13,69 millones, con 7,08 millones de perros, 4,76 millones de gatos y 1,85 millones de otros animales. Durante 2023 la tendencia continuó al alza, alcanzando los 14,17 millones de mascotas, distribuidas en 7,28 millones de perros, 4,97 millones de gatos y 1,92 millones de otras especies. En 2024 el total ascendió a 14,66 millones, con 7,42 millones de perros, 5,29 millones de gatos y 1,95 millones de otros animales de compañía. Finalmente, en 2025 se registró el mayor número del periodo analizado, con 15,17 millones de mascotas, de las cuales 7,56 millones eran perros, 5,62 millones gatos y 1,99 millones pertenecían a otras especies.

¿Cuáles son las razas de gatos más cariñosas?

#mascotas #gatitos #gatostiktok #gato #cutecat #catsoftiktok #animales ♬ sonido original – GatosLandia @gatos_landia Cuatro Razas de Gatos Más Fabulosas 😻 1- British Shorthair: Con su cuerpo robusto y su pelaje denso y suave, parecen ositos de peluche. Además, su carácter tranquilo los hace perfectos para la vida en casa 🤩 2- Scottish Fold: Sus orejitas dobladas les dan una apariencia adorable y diferente a cualquier otro gato. Tienen una mirada tierna que enamora a cualquiera que los vea, y les encanta acurrucarse en el sofá 🫣 3- Devon Rex: Con su pelaje corto y ondulado, parecen sacados de otro planeta. Sus grandes orejas y ojos les dan un look travieso, y siempre están listos para jugar o explorar nuevos rincones 😸 4- Tonkinés: Tienen un pelaje brillante y suave, con ojos que pueden ser de un azul o verde espectacular. Los tonkineses son sociables y adoran estar con las personas, siguiéndolas por toda la casa 😍 #gatos

El scottish fold es una de las razas de gatos más reconocibles del mundo gracias a sus características orejas dobladas hacia delante, un rasgo que le proporciona una expresión dulce y tierna. Esta peculiaridad se debe a una mutación genética natural que afecta al cartílago de las orejas. En cuanto a su personalidad, es un gato tranquilo, cariñoso y muy sociable. Disfruta de la compañía de las personas y suele crear un fuerte vínculo con su familia.

El devon rex es una raza muy característica, cuya apariencia recuerda a la de un pequeño duende o incluso a un ser de otro planeta. Le encanta correr, saltar, escalar y explorar cualquier rincón de la casa. Además, es extremadamente inteligente y aprende con facilidad nuevos juegos o rutinas. Su carácter es muy afectuoso y sociable; busca constantemente el contacto con las personas y suele seguir a sus dueños por toda la casa para participar en cualquier actividad.

El tonkinés es una raza que surgió del cruce entre el siamés y el birmano, combinando muchas de las mejores cualidades de ambas razas. Se trata de un gato de tamaño mediano, cuerpo musculoso y elegante, con un pelaje corto, sedoso y brillante que requiere muy pocos cuidados. Es un gato muy sociable que disfruta de la compañía humana y suele establecer un fuerte vínculo con todos los miembros de la familia.

British shorthair

El british shorthair tiene sus raíces en Gran Bretaña, donde comenzó a desarrollarse como raza durante la década de 1880. Gracias a su atractivo aspecto y a su carácter equilibrado, pronto ganó popularidad, especialmente por su presencia en las exposiciones felinas que se celebraban a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Durante muchos años el british shorthair compartió numerosas similitudes con el european shorthair, pero a principios de los años 80 la Asociación Internacional del Gato (TICA) reconoció oficialmente ambas como razas independientes.

El british shorthair es un gato de constitución robusta y musculosa, con un cuerpo compacto y bien proporcionado. Sus patas son cortas y fuertes, al igual que su cola, que termina en una punta redondeada. La cabeza es grande y redonda, con mejillas prominentes, una nariz corta y ojos grandes de expresión dulce. Su pelaje corto, muy denso y afelpado le proporciona el característico aspecto de un auténtico peluche.

El british shorthair destaca por ser un gato tranquilo, amable, paciente y reservado, lo que lo convierte en un excelente animal de compañía. Aunque disfruta de la presencia de las personas y crea vínculos con su familia, no suele ser un gato especialmente demandante de atención ni excesivamente cariñoso.