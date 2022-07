Pájaros azules: características y nombres

Los pájaros azules son un pequeño grupo de pájaros cantores de la familia Turdidae. Este grupo está compuesto por tres especies diferentes, que las podemos encontrar en América del Norte y América Central, llamados pájaros azules del este, oeste y de las montañas. Su nombre se debe a su pelaje, de color azul brillante.

Características

Todas especies que forman el grupo de los pájaros azules tienen el mismo color de plumaje y formas corporales similares. Son muy fáciles de identificar por su cuerpo redondo y su pico puntiagudo y corto. Estos son los rasgos comunes que comparten todas las especies, aunque cada una tiene sus propias características.

Los pájaros azules del este habitan principalmente al este de las Montañas Rocosas y van desde Canadá hasta México y Honduras. Estos pájaros tienen la cabeza, el dorso y las alas azules, el pecho de color naranja claro y la parte inferior blanca.

Los pájaros azules occidentales se encuentran al oeste de las Montañas Rocosas, desde Canadá hasta México. Son similares a los orientales, pero tienen la parte inferior de color naranja más oscuro y gris.

El pájaro azul de la montaña habita en buena parte del oeste de América del Norte, por lo general a grandes altitudes. Estos pájaros tienen un plumaje azul en la cabeza y la espalda y azul más claro en el pecho.

Datos interesantes sobre los pájaros azules

Estas aves son únicas debido a su belleza, y a su adaptación a diferentes hábitats. Los machos son bastante llamativos por sus plumajes coloridos, pero las hembras parecen no preocuparse por la apariencia. Las hembras, a la hora de la anidación lo único que consideran para elegir pareja es la ubicación del nido. Si el macho no le ofrece un buen lugar para anidar, ella no demostrará interés en él.

Son las hembras las que se encargan de la incubación de los huevos, y ellos salen en busca de alimento. Los pájaros azules se alimentan de frutos y pequeños insectos.

Algo muy característico es que, a diferencia de otras aves, no construyen sus propios nidos, sino que anudan en los nidos que encuentran. Las tres especies viven en zonas abiertas.

Los pájaros azules son diurnos, así que su actividad se concentra durante el día, aunque esto pueden variar según la especie y la temporada su comportamiento social.

En definitiva, son un grupo de aves muy interesantes.