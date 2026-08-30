Vuelve a Madrid sólo durante 3 días el mercadillo de plantas por 1 euro: más de 150 especies a precios imbatibles

Cualquier amante de las plantas que viva en Madrid, sabe que la capital cuenta con varios viveros, floristerías y tiendas en los que hacerse con plantas durante todo el año, pero pocas veces aparece una cita como la que ahora os presentamos y que permite comprarlas por bastante menos de lo habitual. Un evento que regresa ahora en septiembre y lo hace sólo durante tres días, así que quienes estén pensando en llenar de verde el salón, la terraza o ese rincón de casa que lleva meses esperando un cambio tienen una oportunidad con el mercadillo de plantas por menos de 1 euro.

Se trata de la Gran Venta de Plantas de Plantes Pour Tous, que vuelve a la capital con miles de ejemplares y más de 150 variedades diferentes. Hay opciones para quienes saben de jardinería, pero también para aquellos a los que no se les da especialmente bien cuidar las plantas. Parte de la selección está pensada para principiantes o para viviendas en las que no sobra la luz natural. Sin embargo, al margen del tipo de plantas que vamos a poder comprar, el precio es sin duda lo que hará que muchos se acerquen hasta allí: las plantas más baratas costarán 0,99 euros. También habrá numerosos ejemplares por debajo de los 10 euros y otros de mayor tamaño. El mercadillo abrirá del 4 al 6 de septiembre en Espacio 23, en pleno barrio de Salamanca, y la entrada no cuesta nada, aunque hay que reservar antes de acudir.

Vuelve a Madrid sólo durante 3 días el mercadillo de plantas por 1 euro

Detrás de esta cita tan especial está Plantes Pour Tous, una compañía francesa que organiza mercadillos temporales de plantas en distintas ciudades. Durante el primer fin de semana de septiembre desembarcará de nuevo en Madrid y convertirá Espacio 23, situado en la calle del General Oráa, en una suerte de vivero durante tres jornadas.

La organización habla de miles de plantas y más de 150 variedades, con precios para distintos bolsillos. Las más económicas partirán de los 0,99 euros y habrá muchas otras por debajo de los 10 euros. También se podrán encontrar ejemplares de diferentes tamaños, incluidas plantas grandes para quienes busquen algo con más presencia dentro de casa. Entre las variedades anunciadas las habrá fáciles de cuidar, adecuadas para lugares con poca luz, opciones menos habituales y plantas pet friendly.

Macetas, jardineras y accesorios para completar la compra

Las plantas serán las protagonistas, pero no lo único que se podrá comprar. La venta incluirá además macetas, jardineras, sustratos y diferentes accesorios de jardinería y decoración. De esta forma, quien lo necesite podrá llevarse también algunos de los productos necesarios para colocar su nueva planta en casa o aprovechar la visita para trasplantar algún ejemplar que ya tenga.

Hay, sin embargo, una cuestión importante antes de organizar la visita: no se repondrán las plantas a medida que se vayan agotando. El surtido del domingo puede ser, por tanto, bastante diferente al disponible durante la primera jornada, así que si se busca una especie determinada o simplemente se quiere tener más donde elegir, puede ser interesante reservar alguna de las primeras franjas disponibles.

Cuándo se celebra el mercadillo de plantas de Madrid

No tenemos demasiado tiempo para pensarlo porque la venta durará sólo tres días. Las puertas de Espacio 23, en el número 23 de la calle del General Oráa, se abrirán este viernes 4 de septiembre y el mercadillo se despedirá de Madrid el domingo día 6. Quienes quieran ir el primer día podrán hacerlo entre las 11:00 y las 19:30 horas. El sábado será la jornada más larga: abrirá a las 10:00 y continuará hasta las 20:00 horas. Para el domingo habrá algo menos de margen, de 11:00 a 18:00 horas. Conviene tener presentes los horarios al hacer la reserva. Al no haber reposición, acudir durante las primeras jornadas puede marcar la diferencia si se tiene alguna planta concreta en mente.

Cómo conseguir las entradas gratuitas y cómo llegar

Entrar es gratis, pero para controlar el número de personas que coinciden dentro del espacio, Plantes Pour Tous se pide a los visitantes que reserven una franja horaria antes de acudir. La reserva se realiza a través de la web de la organización. Allí se puede escoger el día y uno de los turnos disponibles para acceder al recinto. También hay que tener en cuenta la forma de pago. El mercadillo no acepta efectivo, por lo que las compras tendrán que abonarse con tarjeta. El recinto permite además acceder con mascotas y está adaptado para personas con movilidad reducida.

Para llegar a Espacio 23 la mejor opción es el metro, con parada en Núñez de Balboa (líneas 5 y 9). Desde allí tienes aproximadamente 5-7 minutos andando. Otra opción bastante cercana es Iglesia (L1).

Durante sólo tres días, los aficionados a las plantas tendrán así una nueva excusa para acercarse al barrio de Salamanca. Y aunque los ejemplares de 0,99 euros serán probablemente uno de los grandes reclamos, las más de 150 variedades amplían bastante las posibilidades: desde quien sólo quiera llevarse una pequeña planta barata hasta quien tenga pensado aprovechar la ocasión para renovar varios rincones de casa.