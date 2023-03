La soberbia de la alcaldesa que ‘mitinea’ contra Ayuso: «Esto es Getafe»

Getafe es un municipio madrileño gobernado durante tanto tiempo por la izquierda que la distinción entre lo público y los intereses del PSOE no existe.

La alcaldesa, Sara Hernández, que firmó la limitación de mandatos en el 2015 y que repetirá en contra de su propia promesa, para estas elecciones ha montado un mitin para pedir el voto a los ciudadanos getafenses y en contra de Ayuso. Con el dinero público y con el logotipo del ayuntamiento se reunieron unos cientos de ciudadanos en la llamada Plaza Roja de Getafe para pedir el voto en mayo contra Ayuso.

La alcaldesa entonó y gritó consignas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y tanto los líderes de UGT (José Antonio Palacios) y CCOO (Raúl Cordero) pidieron el voto contra el Gobierno del PP.

OKDIARIO le preguntó a la alcaldesa al acabar, la en teoría manifestación por la Sanidad, por el mitin de campaña al que acabábamos de asistir a lo que con soberbia respondió: «Bienvenido, esto es Getafe».

A partir de ahí, ninguna respuesta a las demás preguntas: «Alcaldesa ha contratado a 2 nuevos coordinadores(y ya van 8 con sueldos de 55.000, 70.000 y 90.000 euros al año) a 3 meses de las elecciones ¿Era preciso? ¿Eran imprescindibles?»

La alcaldesa huyó tras una breve atención al principio para, de forma abrupta y con malas formas, acusar al entrevistador de maleducado.

La alcaldesa a partir de ahí se escuda en una policía, agentes locales y policía secreta que sirvieron de parapeto a nuestro equipo, para salir de ahí entre empujones y gritos de socialistas y sindicalistas:

El líder de UGT: «No le preguntes a la jefa, ¿por qué? Porque lo dice UGT y mis cojones», amenazaban los representantes sindicalistas.

Getafe está asolada por la delincuencia y la policía que sí que hace acto de presencia para proteger a su alcaldesa y asesores y sindicalistas, brilla por su ausencia en los distintos barrios que hemos recorrido: «En mi bar han entrado y me han robado tres veces en los últimos 12 días, ya no sé qué hacer. Me están echando de Getafe, hace falta mano dura», nos cuenta Diego, dueño del bar El Paseo.

Incluso en el barrio de El Bercial, en la zona nueva de Getafe, han sido los propios vecinos los que han tenido que contratar seguridad privada tras los robos en los garajes de sus casas: «Sólo le pido al Ayuntamiento limpieza y seguridad».

La Alhóndiga tiene a los vecinos decepcionados con una alcaldesa que ha dejado de vivir en su zona para irse a una más pudiente y se quejan de la delincuencia y de la falta de limpieza: «Han limpiado porque sabían que venía la tele, llevábamos 15 días con la plaza llena de porquería», afirma Antonio José Mesa, líder local del PP y candidato a la alcaldía. Y añade: «No hay policía y Getafe por las noches tiene sólo dos patrullas para 185.000 habitantes esto es llamar a la delincuencia».