Radicales destrozan una bandera de España colgada en la Complutense por el 12 de octubre

Una panda de radicales ha destrozado una bandera de España que estudiantes de la asociación Libertad sin Ira habían colgado en la facultad de Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid con motivo del 12 de octubre.

«Los totalitarios vandalizan los símbolos nacionales», lamentan desde la Libertad sin Ira, que ha informado a este periódico de que los responsables del ataque a la bandera de España han sido miembros de las asociaciones La Chispa, Contracorriente y Kwazandaa.

Los estudiantes han colgado la insignia nacional a las nueve y cuarto de la mañana de este miércoles con motivo de la festividad el jueves del Día de la Hispanidad. Un símbolo que en la universidad madrileña es «donde más sentido cobra y donde más es necesario defender la unidad de España», apuntan los jóvenes de esta asociación.

Estos recuerdan que al inicio de esta semana esa misma facultad estaba empapelada con carteles en defensa de la amnistía y justificando las actuaciones de un prófugo de la justicia como Carles Puigdemont.

Que se vea que desde la Universidad defendemos la unidad de España🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸 pic.twitter.com/I24pLwz8zz — Libertad Sin Ira (@LibertadSI_ESP) October 11, 2023

Así, este miércoles colgaron la bandera de España, de varios metros de largo, en el tercer piso de la facultad y se quedaron unos cuantos estudiantes a vigilarla para que nadie la quitase. A lo largo de la mañana, según han relatado a OKDIARIO, fueron varios los intentos de boicot por parte de otros estudiantes que llegaron incluso a rajarla.

Los jóvenes afirman que la decana de la Facultad, María Esther del Campo García, les vio y les interrogó sobre si eran estudiantes y terminó diciéndoles que tuvieran «cuidado». Al cabo de un rato, continúan la historia, salieron varios estudiantes a presionar con quitar la bandera y les profesaron «gritos e insultos».

Desde Libertad sin Ira aseguran que incluso llegaron a prender con un mechero la bandera de España colgada con motivo del 12 de octubre y luego la apagaron para, en un momento de descuido, quitarla definitivamente de un tirón con la decana y la vicedecana delante que «no podían hacer nada o poca cosa».

Al rato de esperar y hablar con seguridad «aparecieron varias personas esparcieron por el suelo la bandera especialmente quemada y rajada y también por el parking y la entrada de la Universidad».

«Para sorpresa de nadie, los totalitarios ejercen la fuerza sobre los constitucionalistas y vandalizan todo lo que no comulgue con sus ideales. La izquierda cultural hegemónica no entiende otra manera de actuar si no es la violencia, ya son muchos actos, incluso situaciones cotidianas en la universidad, en los que nos persiguen, acusan, señalan y boicotean», lamentan desde la asociación.

🚨 #AHORA Unos extremistas en la facultad de políticas han quemado y roto la bandera de España que hemos colocado para celebrar el Día de la Hispanidad. El totalitarismo vuelve a vulnerar la libertad de expresión, tomaremos las medidas necesarias para defender a los estudiantes pic.twitter.com/lDbbZWfHHi — Libertad Sin Ira (@LibertadSI_ESP) October 11, 2023

«Hemos recibido insultos y amenazas, incluso por parte de la universidad, pero no nos detiene a seguir actuando y defendiendo los símbolos nacionales que nos unen y que no discriminan a nadie, pero eso a los autoritarios y violentos les cuesta mucho aceptar», sostienen en un comunicado en el que agregan que «la universidad pública no puede apoyarse en la bandera que les financia, para luego no tomar acción cuando la vandalizan».