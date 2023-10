La Complutense da un curso para que los hombres pierdan su masculinidad por ser «factor de riesgo»

La Universidad Complutense de Madrid ha organizado un curso de formación de «masculinidades e igualdad» que incluye un módulo titulado La masculinidad como factor de riesgo para los hombres.

Esta parte del curso, que comenzó el pasado 4 de octubre y se divide en 8 jornadas hasta el próximo 29 de noviembre, lo impartirá Miguel Lázaro, de Masculinidades Beta, una empresa que imparte acciones formativas para contribuir a «la transformación social y de la cultura empresarial hacia espacios libres de sexismo, discriminación y violencia machista».

«Trabajamos con empresas y organizaciones empresariales y sindicales para transformar las relaciones laborales hacia la igualdad y no discriminación. Porque más allá de los indicadores objetivos que contemplan los planes de igualdad, es imprescindible cuestionar la subjetividad masculina dominante en el mundo del trabajo, los negocios y la economía», afirma la empresa que imparte esta parte del curso en la Universidad Complutense.

El curso, que se desarrolla en el Colegio Mayor Teresa de Jesús, está dirigido tanto a mujeres como a hombres de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El primer módulo, que se impartió el pasado 4 de octubre, lo dio Bakea Alonso, socióloga de la Fundación Cepaim, una feminista cuyas redes sociales están plagadas de loas a políticos de izquierdas, como a la vicepresidenta, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz; el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián; el responsable del PSOE en Madrid, Juan Lobato, o la líder de Más Madrid, Mónica García.

Además, Alonso también promocionó en sus redes el curso sobre masculinidades en la Complutense y animó a la gente a apuntarse, porque aún quedaban plazas libres.

El siguiente módulo del curso, Estudios de la masculinidad y teoría feminista, lo imparte Beatriz Ranea, autora del libro Desarmar la masculinidad, un ensayo sobre los hombres «en la era del feminismo».

Imagínate que una de tus mayores preocupaciones es no poder decirles guapas a las mujeres o no sé qué de una «guerra de sexos» que no existe; mientras las tías están luchando porque tu jefe no pueda acosarte y por cambiar estructuras abusivas.

Privilegio masculino lo llaman.

— Beatriz Ranea (@BeatrizRanea) September 24, 2023