Madrid se despierta hoy viernes 29 de mayo con uno de sus eventos culturales más importantes del año y como no, de los más esperados. El buen tiempo, y sobre todo las altas temperaturas, acompañarán la primera jornada de la Feria del Libro de Madrid que celebra su 85ª edición en el Parque del Retiro y lo hace, además, en un contexto bastante movido en la ciudad, ya que en nada tendremos la visita del Papa y no podemos olvidar además que Bad Bunny estará en la capital para dar diez conciertos. Pero volviendo a los libros, ¿quieres saber quién firma hoy 29 de mayo en la Feria del Libro de Madrid?.

La Feria dedicada a los libros vuelve a ser sin duda, uno de los grandes planes de la primavera madrileña, ya que durante más de dos semanas, el Retiro se llena de casetas, lectores y autores que firman sus libros a lo largo de toda la jornada. Y si hay un momento especialmente esperado, ese es el primer día, cuando empiezan precisamente las firmas. Y para este viernes 29 de mayo se espera una de las jornadas con más movimiento, con decenas de autores repartidos por todo el recinto. Algunos nombres destacan más que otros, ya sea por popularidad o por el tipo de público que arrastran de modo que si no te quieres perder la hora a la que por ejemplo firma David Uclés o Fernando Aramburu, toma nota porque precisamente ambos son dos de esos nombres que destacan.

Quién firma hoy 29 de mayo en la Feria del Libro de Madrid 2026

Entre los autores más conocidos que firmarán este 29 de mayo en la feria, destacan como hemos adelantado, varios nombres que suelen generar bastante expectación:

Fernando Aramburu, de 19:00 a 21:00

Librería Alberti · Bloque 17 · Caseta 94

de 19:00 a 21:00 Librería Alberti · Bloque 17 · Caseta 94 David Uclés , de 17:00 a 19:00

Librería Visor · Bloque 31A · Caseta 242

, de 17:00 a 19:00 Librería Visor · Bloque 31A · Caseta 242 David Uclés , de 19:00 a 21:00

Casa del Libro · Bloque 30B · Casetas 258 y 259

, de 19:00 a 21:00 Casa del Libro · Bloque 30B · Casetas 258 y 259 Marcos Chicot , de 10:30 a 14:00

Librería Áurea Clásicos · Bloque 6 · Caseta 50

, de 10:30 a 14:00 Librería Áurea Clásicos · Bloque 6 · Caseta 50 Alejandra G. Remón , de 18:00 a 20:00

Casa del Libro

, de 18:00 a 20:00 Casa del Libro Boticaria García , de 19:00 a 21:00

El Corte Inglés

, de 19:00 a 21:00 El Corte Inglés Enric Juliana , de 12:30 a 14:00

Enclave de Libros · Bloque 10 · Caseta 65

, de 12:30 a 14:00 Enclave de Libros · Bloque 10 · Caseta 65 Maitena, de 17:00 a 18:30

Librería Lobo Flaco · Bloque 25B · Caseta 324

de 17:00 a 18:30 Librería Lobo Flaco · Bloque 25B · Caseta 324 Axie Oh, de 17:00 a 19:00

Librería Serendipias · Bloque 6 · Caseta 47

Son algunos de los nombres más reconocibles del día, pero ni mucho menos los únicos. A lo largo de la jornada hay firmas prácticamente desde la apertura de las casetas, con autores de todo tipo como novela, ensayo, literatura juvenil o poesía. Y por la mañana, desde las 10:30, ya hay movimiento en muchas casetas, con autores como Santiago García-Clairac, Minerva Piquero o Ketty Garat, entre otros. A medida que avanza la tarde, la afluencia aumenta y es cuando se concentran las firmas más mediáticas.

Cómo funcionan las firmas en la Feria del Libro

Uno de los detalles que más dudas genera cada año es cómo funcionan las firmas. En la mayoría de los casos no hace falta reservar con antelación. Lo habitual es acudir directamente a la caseta correspondiente y esperar turno. Eso sí, en algunos casos se reparten tickets antes de la firma, sobre todo cuando se espera mucha afluencia. Por eso conviene acercarse con tiempo si tienes claro qué autor quieres ver.

El horario general de las casetas también influye. De lunes a viernes abren de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. Los fines de semana, el tramo de mañana se alarga hasta las 15:00, aunque el horario de tarde se mantiene.

Un primer día con mucho ambiente en el Retiro

La jornada del 29 de mayo no solo marca el inicio de la feria, también suele ser una de las más animadas. Se nota que es el primer día, que hay ganas, y eso se traduce en más gente paseando entre casetas, mirando libros o buscando firmas concretas. Además, este año el lema gira en torno al humor, con el título «Leer y reír: dos formas de resistir». Esto se refleja también en parte de la programación, donde el humor gráfico y la sátira tienen bastante presencia.

En total, la feria contará con 366 casetas repartidas por el Parque del Retiro y se alargará durante 17 días. Eso significa que, aunque el 29 de mayo sea un día fuerte, habrá muchas más oportunidades para ver a otros autores en jornadas posteriores.

Dónde consultar todas las firmas del 29 de mayo

Dado que el número de autores es muy alto y puede haber cambios de última hora, lo más recomendable es consultar el listado completo en la web oficial de la feria. Ahí se puede buscar por autor, caseta o franja horaria, lo que facilita bastante organizar la visita si tienes varios nombres en mente. Porque al final, esa es una de las claves de la Feria del Libro de Madrid, la de no ir con todo cerrado. A veces descubres autores sobre la marcha, te paras en una caseta sin pensarlo demasiado o acabas en una firma que no tenías prevista.