PSOE y Más Madrid disparan un 38% el dinero público gastado en batallas legales contra Almeida: 35.896 €

PSOE y Más Madrid han gastado 35.896 euros de dinero público para sufragar sus batallas legales contra el Ayuntamiento de Madrid durante el año 2025. Esto supone un incremento del 38% respecto al año 2024, donde ambos partidos usaron 26.000 euros de las arcas municipales para sus litigios contra el alcalde José Luis Martínez-Almeida. Así se desprende del resumen de las cuentas de los Grupos Políticos Municipales relativas al ejercicio 2025 hecho público este mes y que desvela OKDIARIO.

Quien más querellas ha presentado contra el consistorio del PP ha sido el PSOE. Mientras que en 2024 los socialistas gastaron 13.395 euros en este concepto, en 2025 han aumentado hasta los 23.465,25 euros. Por su parte, Más Madrid se ha mantenido aproximadamente en las mismas cifras: 12.800 euros en 2024 y 12.431 euros en 2025.

Más Madrid

En febrero de 2026, Más Madrid formalizó una querella contra el Plan Reside de Almeida y lo llevó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La formación de Mónica García formalizó su demanda contra el plan urbanístico que consideran una «rendición al lobby inmobiliario y turístico» y una alteración notable del régimen de usos urbanísticos, especialmente en lo que concierne al uso terciario de hospedaje.

Algo que ya hicieron en abril de 2025 cuando la portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento, Rita Maestre, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra el Ayuntamiento y la Agencia de Actividades por «consentir deliberadamente la ilegalidad de los más de 15.000 pisos turísticos que hay en la capital». En este momento, la denuncia quedó archivada por la Fiscalía.

El mismo mes denunciaron también ante el Tribunal Superior de Justicia el plan urbanístico de la Fórmula 1 de Almeida.

En febrero del año pasado llevaron a los tribunales la «tasa de basuras» del Ayuntamiento de Madrid, olvidando que se trata de un impuesto que obligó a asumir a todos los ayuntamientos el Gobierno de Pedro Sánchez.

PSOE

Por su parte, los socialistas también se metieron en procedimientos judiciales contra el Plan Reside de los pisos turísticos.

También iniciaron acciones legales contra el alcalde de Madrid por sus declaraciones en las que apuntó a los posibles vínculos del PSOE con el secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, y el presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, también acudió a la Fiscalía de Medio Ambiente para denunciar la construcción del crematorio de la M40 por lo que ella consideraba «un presunto delito contra el medio ambiente y la salud pública con la concesión de esta licencia». La denuncia fue archivada.

En enero de este año, el PSOE de Madrid denunció ante la Fiscalía el derrumbe de un edificio del barrio de Lavapiés donde se encuentra el antiguo restaurante Baobab, donde Almeida quiere hacer un hostal cápsula.

En el escrito, los socialistas pedían frenar estos trabajos de forma inminente debido a su «alto valor patrimonial», ya que consideran que es de los pocos inmuebles de este tipo testigos del siglo XVII que se conservan. El Ayuntamiento de Madrid espera ahora a que se pronuncie Patrimonio de la Comunidad de Madrid para decidir el futuro de este inmueble.