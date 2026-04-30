El último día de abril llega con ese punto intermedio entre la rutina y los planes que empiezan a asomar de cara a mayo. Para muchos, sigue siendo un día de trabajo más, con desplazamientos habituales por la ciudad o los alrededores, pero también es el momento en el que algunos empiezan a mirar más allá del día a día. Y ahí, como casi siempre, el coche vuelve a tener un papel importante de modo que resulta importante saber dónde podemos encontrar las gasolineras más baratas en Madrid, hoy jueves 30 de abril.

Sabemos que el precio de la gasolina sigue moviéndose sin grandes sobresaltos pero que todavía está algo por encima a como estaba antes de que estallara la Guerra en Irán, y además, es evidente que tenemos diferencias que llaman la atención si se comparan estaciones cercanas. No hablamos de cambios radicales, pero sí de pequeños ajustes que, acumulados, acaban notándose cuando se llena el depósito. Por eso, cada vez es más común ver a conductores que revisan precios antes de decidir dónde parar, incluso en trayectos conocidos. Además, como decimos, el contexto general sigue siendo algo incierto, con los mercados energéticos reaccionando a factores internacionales que no siempre son visibles de forma directa para el consumidor. Esto hace que los precios puedan cambiar sin previo aviso y que la mejor opción sea consultar en el momento. De este modo, y con los datos actualizados del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, es posible ver qué estaciones ofrecen hoy los precios más bajos en Madrid y alrededores.

Precio de la gasolina hoy 30 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A continuación, te dejamos los precios de la gasolina en Madrid con aquellas en las que es más barato repostar, también para el diésel:

Gasolina 95

Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1,355 €/l.

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1,355 €/l. Simón Grup . Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas km 283. Precio: 1,359 €/l.

. Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas km 283. Precio: 1,359 €/l. Gasolinera Torrejón . Torrejón de Ardoz. Precio: 1,369 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Precio: 1,369 €/l. Alcampo . Alcalá de Henares. Precio: 1,369 €/l.

. Alcalá de Henares. Precio: 1,369 €/l. T9 . Humanes de Madrid. Precio: 1,369 €/l.

. Humanes de Madrid. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Alcalá de Henares. Precio: 1,369 €/l.

. Alcalá de Henares. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Torrejón de Ardoz. Precio: 1,369 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Madrid (Avda. Democracia 41). Precio: 1,369 €/l.

. Madrid (Avda. Democracia 41). Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Madrid (Avda. Democracia 62). Precio: 1,369 €/l.

. Madrid (Avda. Democracia 62). Precio: 1,369 €/l. Alcampo . Madrid (José Paulete). Precio: 1,369 €/l.

. Madrid (José Paulete). Precio: 1,369 €/l. Alcampo . Torrejón de Ardoz. Precio: 1,369 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Coslada. Precio: 1,369 €/l.

. Coslada. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Fuenlabrada. Precio: 1,369 €/l.

. Fuenlabrada. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Madrid (Pozo del Tío Raimundo). Precio: 1,369 €/l.

. Madrid (Pozo del Tío Raimundo). Precio: 1,369 €/l. Plenergy . Fuenlabrada (Luis Sauquillo 131). Precio: 1,369 €/l.

. Fuenlabrada (Luis Sauquillo 131). Precio: 1,369 €/l. Plenergy . Madrid (Villaverde-Vallecas km 267). Precio: 1,369 €/l.

. Madrid (Villaverde-Vallecas km 267). Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Coslada (Avda. Constitución). Precio: 1,369 €/l.

. Coslada (Avda. Constitución). Precio: 1,369 €/l. Gasexpress . Alcalá de Henares. Precio: 1,369 €/l.

. Alcalá de Henares. Precio: 1,369 €/l. Plenergy . Alcalá de Henares (Avda. Madrid). Precio: 1,369 €/l.

. Alcalá de Henares (Avda. Madrid). Precio: 1,369 €/l. T9 . Torrejón de Ardoz. Precio: 1,369 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Precio: 1,369 €/l. Plenergy . Fuenlabrada (Luis Sauquillo 86). Precio: 1,369 €/l.

. Fuenlabrada (Luis Sauquillo 86). Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Madrid (Calle G, 2). Precio: 1,369 €/l.

. Madrid (Calle G, 2). Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Alcalá de Henares (Daganzo km 5). Precio: 1,369 €/l.

. Alcalá de Henares (Daganzo km 5). Precio: 1,369 €/l. Gasexpress . Torrejón de Ardoz. Precio: 1,369 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Precio: 1,369 €/l. Plenergy. Coslada (Avda. San Pablo). Precio: 1,369 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid (José Paulete). Precio: 1,449 €/l.

. Madrid (José Paulete). Precio: 1,449 €/l. Alcampo . Torrejón de Ardoz. Precio: 1,492 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Precio: 1,492 €/l. Alcampo . Alcalá de Henares. Precio: 1,516 €/l.

. Alcalá de Henares. Precio: 1,516 €/l. Alcampo . Alcobendas. Precio: 1,519 €/l.

. Alcobendas. Precio: 1,519 €/l. Alcampo . Fuenlabrada. Precio: 1,528 €/l.

. Fuenlabrada. Precio: 1,528 €/l. Alcampo . Alcorcón. Precio: 1,528 €/l.

. Alcorcón. Precio: 1,528 €/l. Shell . Móstoles. Precio: 1,539 €/l.

. Móstoles. Precio: 1,539 €/l. Shell . Ciempozuelos. Precio: 1,559 €/l.

. Ciempozuelos. Precio: 1,559 €/l. Confor Auto . Alcobendas. Precio: 1,559 €/l.

. Alcobendas. Precio: 1,559 €/l. Galp . Navalcarnero. Precio: 1,574 €/l.

. Navalcarnero. Precio: 1,574 €/l. BP . Madrid (Guadalcanal). Precio: 1,579 €/l.

. Madrid (Guadalcanal). Precio: 1,579 €/l. Shell . Butarque. Precio: 1,579 €/l.

. Butarque. Precio: 1,579 €/l. BP . El Álamo. Precio: 1,589 €/l.

. El Álamo. Precio: 1,589 €/l. Shell . Madrid (Carrera Valencia). Precio: 1,589 €/l.

. Madrid (Carrera Valencia). Precio: 1,589 €/l. Cepsa . Pinto. Precio: 1,589 €/l.

. Pinto. Precio: 1,589 €/l. BP . Alcalá de Henares. Precio: 1,599 €/l.

. Alcalá de Henares. Precio: 1,599 €/l. Avia . Alcorcón. Precio: 1,599 €/l.

. Alcorcón. Precio: 1,599 €/l. Shell . Torrejón de Ardoz. Precio: 1,599 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Precio: 1,599 €/l. E.Leclerc . Aranjuez. Precio: 1,599 €/l.

. Aranjuez. Precio: 1,599 €/l. Cepsa. Leganés. Precio: 1,599 €/l.

Diésel

Alcampo . Alcorcón. Precio: 1,564 €/l.

. Alcorcón. Precio: 1,564 €/l. Lavaplus . Alcorcón. Precio: 1,564 €/l.

. Alcorcón. Precio: 1,564 €/l. Alcampo . Torrejón de Ardoz. Precio: 1,569 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Precio: 1,569 €/l. Alcampo . Fuenlabrada. Precio: 1,570 €/l.

. Fuenlabrada. Precio: 1,570 €/l. Alcampo . Alcalá de Henares. Precio: 1,579 €/l.

. Alcalá de Henares. Precio: 1,579 €/l. Ballenoil . Alcalá de Henares. Precio: 1,579 €/l.

. Alcalá de Henares. Precio: 1,579 €/l. Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Precio: 1,599 €/l.

. Villaviciosa de Odón. Precio: 1,599 €/l. Área117 . Madrid. Precio: 1,599 €/l.

. Madrid. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . Madrid (Versalles). Precio: 1,599 €/l.

. Madrid (Versalles). Precio: 1,599 €/l. Petroprix . Móstoles. Precio: 1,599 €/l.

. Móstoles. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . Talamanca del Jarama. Precio: 1,599 €/l.

. Talamanca del Jarama. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . Móstoles. Precio: 1,599 €/l.

. Móstoles. Precio: 1,599 €/l. T9 . Humanes de Madrid. Precio: 1,609 €/l.

. Humanes de Madrid. Precio: 1,609 €/l. Ballenoil . Fuenlabrada. Precio: 1,609 €/l.

. Fuenlabrada. Precio: 1,609 €/l. Plenergy . Fuenlabrada. Precio: 1,609 €/l.

. Fuenlabrada. Precio: 1,609 €/l. Ballenoil . Leganés. Precio: 1,609 €/l.

. Leganés. Precio: 1,609 €/l. Shell . Humanes de Madrid. Precio: 1,609 €/l.

. Humanes de Madrid. Precio: 1,609 €/l. Family Energy . Leganés. Precio: 1,609 €/l.

. Leganés. Precio: 1,609 €/l. Lavaplus. Base Aérea. Precio: 1,617 €/l.

El mapa del Geoportal en el que aparecen los precios de la gasolina

Ahora ya sabes cuáles son las gasolineras más económicas, pero si quieres comprobar qué otras opciones tienes cerca antes de repostar, el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica sigue siendo la herramienta más útil. Permite ver en tiempo real las gasolineras disponibles, comparar precios y ubicarlas fácilmente sobre el mapa sin necesidad de buscar una a una. El funcionamiento es sencillo: seleccionas el tipo de combustible, te sitúas en la zona que te interesa y en pocos segundos aparecen todas las estaciones con sus precios actualizados, tanto en forma de listado, como en formato mapa tal y como vemos a continuación:

En un día como hoy, con posibles desplazamientos adicionales o cambios de planes, saber donde se ubican las gasolineras más baratas ayuda a ahorrar sin complicaciones y a elegir con más criterio dónde repostar.