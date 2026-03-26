Precio de la gasolina hoy 26 de marzo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Llenar el depósito se ha convertido en algo que ya no se hace sin pensar. Basta con echar un vistazo rápido a los precios para darse cuenta de que repostar hoy cuesta bastante más que hace solo unas semanas. Y eso, en una ciudad como Madrid, donde el coche sigue siendo imprescindible para muchos, se nota.

Además, llega en un momento clave. La Semana Santa empieza este domingo 29 de marzo y eso se traduce en algo que ya sabemos con más desplazamientos, más coches en carretera y muchos conductores intentando adelantarse a posibles subidas. No es raro ver cómo algunos prefieren repostar ya, y con ello tener el depósito lleno y a punto para cuando tengan que salir. Todo esto ocurre mientras el mercado sigue bastante inestable. Los precios han ido subiendo con fuerza en marzo, impulsados sobre todo por el encarecimiento del petróleo, aunque en los últimos días se empieza a hablar de cierto respiro debido sobre todo a la bajada del IVA que se aplica. Aun así, comparar gasolineras sigue siendo la forma más directa de ahorrar unos euros cada vez que se reposta, de modo que conozcamos ahora cuáles son los precios de la gasolina hoy 26 de marzo y qué gasolineras son las más baratas de Madrid

Precios de la gasolina hoy en Madrid

A continuación, y según los datos del Ministerio de Transición Ecológica estos son los precios donde es más económico repostar en Madrid a primera hoy de este 26 de marzo:

Gasolina 95 en Madrid

ALCAMPO – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 (Alcalá de Henares) – 1.384 €/l

– C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 (Alcalá de Henares) – 1.384 €/l ALCAMPO FUENLABRADA – CC. Loranca, Av. Pablo Iglesias s/n (Fuenlabrada) – 1.393 €/l

– CC. Loranca, Av. Pablo Iglesias s/n (Fuenlabrada) – 1.393 €/l ALCAMPO – Avenida Europa s/n (Alcorcón) – 1.393 €/l

– Avenida Europa s/n (Alcorcón) – 1.393 €/l ALCAMPO – Calle José Paulete (Madrid) – 1.424 €/l

– Calle José Paulete (Madrid) – 1.424 €/l ALCAMPO – Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 (Torrejón de Ardoz) – 1.434 €/l

– Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 (Torrejón de Ardoz) – 1.434 €/l BDMED – Calle Seis Mercamadrid, 16 (Madrid) – 1.458 €/l

– Calle Seis Mercamadrid, 16 (Madrid) – 1.458 €/l ÁREA 117 – Avenida Democracia, 15 (Madrid) – 1.459 €/l

– Avenida Democracia, 15 (Madrid) – 1.459 €/l ÁREA 117 – VALCARCE – Avenida Ronda Sur, 4 (Torrejón de Ardoz) – 1.459 €/l

– Avenida Ronda Sur, 4 (Torrejón de Ardoz) – 1.459 €/l ÁREA117 – Carretera N-III km 11,8 (Madrid) – 1.459 €/l

– Carretera N-III km 11,8 (Madrid) – 1.459 €/l SHELL – Carretera M-414 km 42,1 (Ciempozuelos) – 1.469 €/l

Gasolina 98 en Madrid

ALCAMPO – Calle José Paulete (Madrid) – 1.488 €/l

– Calle José Paulete (Madrid) – 1.488 €/l ALCAMPO – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 (Alcalá de Henares) – 1.492 €/l

– C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 (Alcalá de Henares) – 1.492 €/l ALCAMPO FUENLABRADA – CC. Loranca, Av. Pablo Iglesias s/n (Fuenlabrada) – 1.492 €/l

– CC. Loranca, Av. Pablo Iglesias s/n (Fuenlabrada) – 1.492 €/l ALCAMPO – Avenida Europa s/n (Alcorcón) – 1.492 €/l

– Avenida Europa s/n (Alcorcón) – 1.492 €/l ALCAMPO – Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 (Torrejón de Ardoz) – 1.495 €/l

– Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 (Torrejón de Ardoz) – 1.495 €/l ALCAMPO – Avenida Olímpica, 9 (Alcobendas) – 1.539 €/l

– Avenida Olímpica, 9 (Alcobendas) – 1.539 €/l CONFOR AUTO – Avenida de la Industria, 45 (Alcobendas) – 1.586 €/l

– Avenida de la Industria, 45 (Alcobendas) – 1.586 €/l GALP – Polígono Alparache s/n (Navalcarnero) – 1.589 €/l

– Polígono Alparache s/n (Navalcarnero) – 1.589 €/l SHELL – Carretera M-414 km 42,1 (Ciempozuelos) – 1.589 €/l

– Carretera M-414 km 42,1 (Ciempozuelos) – 1.589 €/l BP RIO CORVO 365 – Carretera antigua N-II km 26 (Alcalá de Henares) – 1.599 €/l

Diésel en Madrid

PETROPRIX – Avenida de la Constitución, 287 (Torrejón de Ardoz) – 1.654 €/l

– Avenida de la Constitución, 287 (Torrejón de Ardoz) – 1.654 €/l CONFOR AUTO – Avenida de la Industria, 45 (Alcobendas) – 1.657 €/l

– Avenida de la Industria, 45 (Alcobendas) – 1.657 €/l ALCAMPO – Calle José Paulete (Madrid) – 1.659 €/l

– Calle José Paulete (Madrid) – 1.659 €/l ÁREA 117 – VALCARCE – Avenida Ronda Sur, 4 (Torrejón de Ardoz) – 1.659 €/l

– Avenida Ronda Sur, 4 (Torrejón de Ardoz) – 1.659 €/l ÁREA117 – Carretera N-III km 11,8 (Madrid) – 1.659 €/l

– Carretera N-III km 11,8 (Madrid) – 1.659 €/l ALCAMPO – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 (Alcalá de Henares) – 1.669 €/l

– C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 (Alcalá de Henares) – 1.669 €/l SHELL – Carretera M-414 km 42,1 (Ciempozuelos) – 1.669 €/l

– Carretera M-414 km 42,1 (Ciempozuelos) – 1.669 €/l BEROIL – Calle Simón Hernández, 73 (Móstoles) – 1.669 €/l

– Calle Simón Hernández, 73 (Móstoles) – 1.669 €/l SIMON GRUP – Carretera Villaverde a Vallecas km 283 (Madrid) – 1.669 €/l

– Carretera Villaverde a Vallecas km 283 (Madrid) – 1.669 €/l ÁREA 117 – Avenida Democracia, 15 (Madrid) – 1.669 €/l

Así es el mapa de Geoportal para saber los precios de la gasolina

Si quieres encontrar la gasolinera más barata sin dar demasiadas vueltas, el Geoportal de gasolineras del Ministerio de Transición, es una de las herramientas más útiles ahora mismo ya que actualiza los precios al momento. Recordemos que el precio de la gasolina no es el mismo para todo el día, de modo que es importante tener en cuenta esto y comprobar cuando vayamos a salir para repostar, a qué precio se mueve el mercado y si ha habido cambios significativos. Puede que repostes siempre en el mismo sitio, pero tener este tipo de herramienta te ayuda a saber si tal vez en la misma zona, tienes alguna opción más económica.

Lo interesante es que puedes comparar fácilmente. En cuestión de segundos ves qué gasolinera está más barata, cuál está cerca y cuál abre a la hora que necesitas. Y ahí es donde vienen las sorpresas, porque a veces hay diferencias de varios céntimos por litro entre estaciones que están prácticamente al lado. Además, los datos no son estimaciones, sino que los facilitan las propias gasolineras, así que sirven como referencia bastante fiable para decidir dónde repostar. Puedes ver un ejemplo de como se muestra el mapa en la siguiente imagen:

Qué influye en el precio de la gasolina

El precio que ves en el surtidor no sale de la nada. Detrás hay varios factores que van cambiando constantemente y que hacen que el coste suba o baje casi sin que nos demos cuenta. El principal sigue siendo el petróleo. Cuando el barril sube como está pasando desde que estallara la Guerra de Irán, tarde o temprano se acaba notando. Luego están los impuestos, que tienen mucho peso en España. Entre el IVA y el impuesto de hidrocarburos, una parte importante de lo que pagas no depende directamente del mercado, sino de la fiscalidad.

También influye algo más cotidiano: cada gasolinera fija sus márgenes. Por eso hay diferencias incluso dentro del mismo barrio. No todas compran al mismo precio ni aplican la misma estrategia. Y, por último, la demanda. Cuando se acercan fechas como la Semana Santa, el consumo aumenta. Más viajes, más repostajes… y eso, aunque sea ligeramente, también puede empujar los precios hacia arriba en determinados momentos.

Evolución reciente del precio de la gasolina

Si miras cómo ha evolucionado el precio en marzo, la tendencia alcista es bastante clara y no parece que vayamos a volver a precios económicos o como estaban antes de que estallara la guerra. Por ejemplo nada más estallar el conflicto la gasolina 95 pasó de 1,64 euros el litro a acercarse e incluso superar los 1,70 en algunos puntos o más. El diésel, además, ha seguido un camino parecido, incluso con repuntes más marcados en algunos días.

Eso sí, en el tramo final del mes empieza a verse algo distinto. Las últimas medidas fiscales con esa rebaja del IVA del 21 al 10% y ciertos ajustes en el mercado han frenado un poco la escalada. En algunas zonas ya se ven precios algo más contenidos, lo que da un pequeño respiro después de semanas complicadas.

Aun así, la situación está lejos de ser estable. Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina y el mercado internacional todavía moviéndose, todo apunta a que los precios seguirán cambiando en los próximos días. Por eso, ahora mismo, mirar dónde repostar sigue siendo casi tan importante como cuánto repostar.