Estamos a martes y seguro que muchos ya estarán preparando su regreso a la rutina, de modo que toca preparar maletas, tal vez hacer las primeras compras para la vuelta al cole y como no, poner a punto el coche. En este sentido puede que también tengas intención de desplazarte hoy de modo que será bueno saber cuál es el precio de la gasolina hoy miércoles 25 de agosto en Madrid, tanto para el precio de la gasolina como el diésel.

Por el momento, se mantiene la rebaja de diez céntimos el litro que se aplica el mes de agosto, pero lo cierto es que los conductores siguen notando esa subida que se ha experimentado desde hace ya varias semanas y en muchos casos lo que se paga sigue por encima del euro y medio, de modo que el precio de la gasolina en España sigue siendo un gasto considerable para muchos. Por ello, resulta importante saber dónde repostar y localizar bien las gasolineras y estaciones de servicio más baratas, a partir de datos que podemos consultar en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica. Veamos entonces, los datos para hoy.

Precio de la gasolina hoy 25 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A primera hora de hoy martes, los datos del Geoportal para las gasolineras de Madrid, indica que estas, son las más baratas:

Gasolina 95

Lavaplus . Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida de Europa, s/n. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida de Europa, s/n. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.569 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1.569 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.579 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.579 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.579 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.579 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.579 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.589 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.589 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.589 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.589 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.589 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: . Morafuel . Moraleja de Enmedio. Calle Roble, 6. Precio: 1.589 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Calle Roble, 6. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.589 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.595 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.595 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.595 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.599 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.599 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.599 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: 1.599 €/l .

. Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: . T9. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.599 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.709 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.719 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.729 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.749 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: 1.755 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.759 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.775 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.775 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.789 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.799 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.799 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.819 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.819 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Repsol . San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.825 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.829 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila. Precio: 1.829 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: 1.839 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.839 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: . Shell . Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: 1.839 €/l .

. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.839 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.849 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: . Cepsa Las Arenas 365 . Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: 1.849 €/l .

. Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.857 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . BP Puente Arce 365 . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.859 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: . Q8. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.859 €/l.

Diésel

Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.679 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.679 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . T9 . Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.699 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.699 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: . Carbugal Fuenlabrada . Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.719 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Ballenoil . Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: 1.725 €/l .

. Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: . Ballenoil . Talamanca de Jarama. Carretera M-103, km 34,5. Precio: 1.725 €/l .

. Talamanca de Jarama. Carretera M-103, km 34,5. Precio: . T9 . Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: 1.729 €/l .

. Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.729 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Gasolinera Getafe . Getafe. Avenida Arcas de Agua, s/n. Precio: 1.729 €/l .

. Getafe. Avenida Arcas de Agua, s/n. Precio: . Ballenoil . Getafe. Calle Islas Cíes, 1. Precio: 1.729 €/l .

. Getafe. Calle Islas Cíes, 1. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Versalles, 17. Precio: 1.729 €/l .

. Madrid. Calle Versalles, 17. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.729 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Ballenoil . Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.739 €/l .

. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: . Petrojarama . Fuente el Saz de Jarama. Calle Torrelaguna, 57. Precio: 1.739 €/l .

. Fuente el Saz de Jarama. Calle Torrelaguna, 57. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.739 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.739 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.739 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: . Petroprix. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.739 €/l.

Una vez sabemos dónde repostar hoy, puede que tú desees hacer la misma consulta en otro momento. Puedes entrar entonces en el Geoportal y consultar por municipio o localizar tu ubicación en el mapa que aparece, como este que te mostramos, y ver qué gasolineras en Madrid, tienes cerca: