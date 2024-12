Noches del Botánico 2025: cartel, entradas y artistas

Durante los meses de junio y julio de 2025 se celebrará en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid la IX edición del ciclo de conciertos Noches del Botánico. Este evento se basa en una serie de conciertos para las tardes y noches de verano donde actuarán una selección de artistas nacionales e internacionales.

En su última edición, el festival atrajo a más de 170.000 personas durante 53 noches la pasada edición, reafirmando su reputación como uno de los eventos musicales más destacados a nivel nacional e internacional, y las entradas para esta nueva edición del cartel estarán disponibles a partir de hoy, martes 17 de diciembre, a las 12:00 horas en la web oficial del festival y puntos de venta de El Corte Inglés. La organización promete muchas sorpresas a lo largo de los próximos meses.

El festival que no puedes perderte ❤️ Consigue ya tus entradas y disfruta de Noches del Botánico, una experiencia ideal para los amantes de la música y la cultura➡️ https://t.co/jJVhiIzKAZ pic.twitter.com/e3idmd7tI9 — El Corte Inglés (@elcorteingles) December 17, 2024

Cuándo es el festival Noches del Botánico 2025

Como hemos mencionado previamente, este festival se organizará entre los meses de junio y julio, concretamente desde el 6 de junio al 29 de julio. Durante este festival se mezclarán generaciones y estilos (jazz, latina, flamenco, rock y pop), haciendo del eclecticismo su carta presentación y convirtiéndose en una cita musical imprescindible de las noches de verano.

Destaca la actuación de Roxette, el dúo considerado como uno de los grupos suecos más importantes y de mayor éxito desde los tiempos de ABBA. Formado por la cantante Marie Fredriksson y el cantante y compositor Per Gessle son responsables de canciones como The Look, Joyride, Listen To Your Heart, It Must Have Been Love o Spending My Time. Temas que aún perduran y que ahora podrán escucharse en la voz de Lena Phillipson, quien ha ocupado en directo el lugar de Fredriksson, fallecida en 2019.

Cartel y artistas confirmados para Noches del Botánico 2025

En lo que se refiere al cartel de las actuaciones, la cuenta oficial de Noches del Botánico ha compartido a través de Instagram quienes serán los artistas que tocarán durante el festival.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Noches del Botánico (@nochesbotanico)

Ta y como han publicado, los artistas son:

Junio : Fangoria + Nancys Rubias, Parcels, Zahara, Lori Meyers, Train, Kool & The Gang, Air, Roxette

: Fangoria + Nancys Rubias, Parcels, Zahara, Lori Meyers, Train, Kool & The Gang, Air, Roxette Julio: Parov Stelar, Max Richter, Beth Gibbons, Fonseca, Santana

Entradas para las Noches del Botánico 2025: cuándo cuestan y cómo comprarlas

Las entradas para poder asistir a este evento se pondrán a la venta a partir de este martes, a las 12:00 horas, las entradas para sus conciertos, que podrán adquirirse en nochesdelbotanico.com y en los puntos de venta de El Corte Inglés. La venta física en este establecimiento comercial estará disponible 24 horas después de la salida online.

El precio de estas entradas va variando según el artista, habiendo actuaciones que parten desde los 35 euros y otros que llegan hasta los 50 euros. La más cara es para ver al guitarrista Santana, cuyo precio es de 90 euros.