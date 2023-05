Rita Maestre, candidata de Más Madrid a la Alcaldía de la capital, ha colocado en el tercer puesto de su lista electoral a Lucía Lois Méndez de Vigo, conocida okupa que en 2016, cuando gobernaba Manuela Carmena, defendía esta entrada por la fuerza en propiedades privadas como una actuación «legítima en una ciudad sana».

Esta destacada miembro del colectivo okupa Patio Maravillas se expresaba así a las puertas de un juicio por usurpación a compañeros de esa organización antisistema. «Estamos muy contentos por cómo ha ido el juicio. Esperamos que las declaraciones de las cuatro personas del Patio Maravillas sirvan para que se entienda que las actividades que se realizaban en ese espacio no son ilegales, sino que más bien son legítimas y son necesarias para una ciudad democrática y una ciudad más sana», indicó entonces.

«Creemos que además esto demuestra que hace falta un debate en la ciudad de Madrid sobre los centros sociales [okupados]. Hace falta que podamos hablar tranquilamente con los representantes políticos y con la ciudadanía sobre la necesidad de estos espacios y por qué son importantes para la salud de la ciudad. Solamente decir esto y esperar a que salga la sentencia dentro de unas semanas», desglosó la portavoz del colectivo okupa.

«Queremos dar las gracias por todo el apoyo que hemos vivido en la mañana de hoy. El lema Derecho de la ciudad ha sido trending topic. Nos hemos sentido muy apoyadas por toda la gente de Madrid y de fuera», agregó Lois ante decenas de micrófonos de medios de comunicación. Sostenía que los mensajes puntuales de apoyo al Patio Maravillas, la principal organización okupa entonces en la capital, significaba que la ciudadanía apoyaba este tipo de prácticas.

Lois es ahora la encargada de defender en Más Madrid a las familias. La futura concejal cree que los allanamientos para abrir centros okupas «generan democracia, es una herramienta para liberar espacios y señalar la especulación». Arropaba en los tribunales al edil fugaz de Cultura de Manuela Carmena, Guillermo Zapata, que a la postre fue juzgado por el asalto a un bloque en el madrileño barrio de Malasaña.

Manifestación en apoyo al Patio Maravillas. (Imagen de archivo)

Esta colaboradora de Rita Maestre se presenta ahora como activista por las familias y oculta su pasado okupa. «Desde que nacieron mis hijos me he dedicado a la defensa de una ciudad para los y las más pequeños desde Madres por el Clima, la Asociación de Familias de mi cole y todos los espacios que se me ocurren», explicó.

En 2015, Lucía Lois desvelaba que su «apuesta es muy clara»: «Queremos sentarnos con el ayuntamiento para que nos ceda un lugar. Si nos fuerzan a que desalojemos, ocuparemos otro sitio y será su culpa. Eso sí, lo haremos con toda la ciudadanía de Madrid que nos apoya y que es mucha».

Requerida sobre el futuro del Patio Maravillas tras la amenaza de un desalojo que luego se materializó, se mostraba segura: «Lo que sé es que vamos a seguir. Es un proyecto maduro y establecido con casi ocho años de trayectoria. El Patio Maravillas va a continuar y ojalá lo haga en un espacio grande». No obstante, finalmente se fundó Ahora Madrid, entraron en el Gobierno municipal con Carmena y, aunque hubo otros intentos de okupar, finalmente el Patio Maravillas ha cesado su actividad.

Barbero

La entonces alcaldesa Carmena puso al frente de la Concejalía de Seguridad y Emergencias a Javier Babero, también miembro del Patio Maravillas y muy cercano a Lucía Lois. Esta designación fue muy criticada en el Pleno municipal, ya que este concejal tenía a su cargo al Cuerpo de Policía Municipal, que precisamente tuvo que afanarse en el desalojo del colectivo okupa del que él formaba parte. Fue imputado por injurias al Cuerpo al llamar a los agentes «fascistas». Finalmente, la causa fue archivada.