Ni ropa ni perfumes: el mejor regalo para el día de la madre es éste planazo en Madrid

Aunque estemos en plena Semana Santa, no se nos olvida que Mayo está a la vuelta de la esquina y con él, el primer domingo de mes en el que celebraremos de nuevo el Día de la Madre. Y cada vez que llega este día, son muchas las personas que se preguntan ¿qué le puedo regalar a mamá?. Las flores están demasiado vistas, los perfumes ocupan ya media estantería del baño y la ropa…es mejor a veces no arriesgar no sólo por gustos sino también, por la talla. De este modo, si no tienes ni idea de lo que comprar para el Día de la Madre, nosotros tenemos un plan de Madrid que seguro que te va a convencer, porque además te encantará tanto a ti como a tu madre.

Si hay algo que las madres valoran más que un paquete bonito es pasar tiempo de calidad con sus hijos. Una comida juntos está bien, un paseo también… pero ¿y si este año lo convertimos en algo realmente memorable? En una experiencia que os saque carcajadas, os llene de fotos el móvil y os transporte directamente a los años dorados de las sitcoms americanas. ¿La propuesta? The FRIENDS Experience: The One in Madrid. Una exposición inmersiva que nos llega directa desde Nueva York y que ya ha aterrizado en IFEMA para ofrecernos una auténtica dosis de nostalgia, humor y momentos dignos de enmarcar (literalmente) en torno ala famosa comedia de los 90, Friends.

El plan en Madrid que es perfecto para el Día de la Madre

No es un museo. Tampoco una exposición convencional. Es un recorrido inmersivo por escenarios recreados con mimo y detalle de una de las series más queridas de la historia de la televisión: Friends. Aquí no vienes a mirar, sino a participar. A vivir la serie desde dentro.

Durante aproximadamente una hora, tú y tu madre os vais a poder sentar en el sofá naranja del Central Perk, jugar al futbolín en el piso de Joey y Chandler, abrir la famosa puerta morada del apartamento de Rachel y Monica o incluso posar junto a un Hugsy tamaño XXL. ¿Te suena el Armadillo Navideño? También lo tienen. ¿La carta de 18 páginas que escribió Rachel? ¡Sí, por delante y por detrás!

La exposición está pensada para que todo el que vaya interactúe, se divierta y, sobre todo, nos hagamos muchas fotos. Porque si algo nos enseñó Friends, además de que un descanso puede ser motivo de discusión eterna, es que los pequeños momentos compartidos son los que realmente cuentan.

View this post on Instagram A post shared by IFEMA MADRID (@ifema_madrid)

Cinco razones por las que es el regalo perfecto para el Día de la Madre

Una oportunidad para pasar tiempo juntos . A veces olvidamos que lo que más valoran las madres no se compra, se comparte. Esta experiencia es una excusa perfecta para pasar una tarde divertida, solo vosotras dos o en familia.

. A veces olvidamos que lo que más valoran las madres no se compra, se comparte. Esta experiencia es una excusa perfecta para pasar una tarde divertida, solo vosotras dos o en familia. Toca la fibra nostálgica. Si tu madre fue de las que veía la serie en la tele, la sonrisa está garantizada desde la primera sala. Y si no la ha visto nunca, será una forma genial de descubrirla contigo.

Si tu madre fue de las que veía la serie en la tele, la sonrisa está garantizada desde la primera sala. Y si no la ha visto nunca, será una forma genial de descubrirla contigo. Es original y se sale del típico regalo. Olvida los tópicos de cada año. Esto no se lo espera. Y eso es justo lo que lo convierte en especial.

Olvida los tópicos de cada año. Esto no se lo espera. Y eso es justo lo que lo convierte en especial. Ideal para hacerse fotos. La exposición está diseñada para que te lleves recuerdos visuales a cada paso. Desde la fuente hasta el sofá, pasando por la cocina de Monica. No habrá filtro que haga falta.

La exposición está diseñada para que te lleves recuerdos visuales a cada paso. Desde la fuente hasta el sofá, pasando por la cocina de Monica. No habrá filtro que haga falta. Para todos los públicos. No importa la edad ni el conocimiento previo de la serie. Es divertida, accesible y pensada para que cualquiera lo pase bien.

Todo para planificar tu visita a la exposición de Friends

Fechas : hasta el 29 de junio de 2025. Así que es perfecto para el Día de la Madre, pero si queréis repetir tenéis tiempo para ir más días.

: hasta el 29 de junio de 2025. Así que es perfecto para el Día de la Madre, pero si queréis repetir tenéis tiempo para ir más días. Lugar: IFEMA MADRID, Pabellón 14.1. Fácil de llegar en metro (Línea 8) o coche, con aparcamiento disponible.

Horario : De lunes a jueves: de 16:00 a 20:30 (cierre a las 21:30)/ Viernes, sábados y domingos: de 10:00 a 20:30 (cierre a las 21:30)

: De lunes a jueves: de 16:00 a 20:30 (cierre a las 21:30)/ Viernes, sábados y domingos: de 10:00 a 20:30 (cierre a las 21:30) Duración estimada: 1 hora. Suficiente para disfrutar sin prisas y sin que se haga largo.

Precio de las entradas

Adultos: desde 15,60 €

Infantil (4-15 años): 9 €

Entrada reducida: 12,50 €

VIP (con regalo y sin colas): 32,10 €

Menores de 4 años: gratis

¿Y si le das el regalo ya preparado?

Si quieres que el detalle quede aún más redondo, puedes comprar una tarjeta regalo oficial, para que tu madre elija el día que mejor le venga. También puedes acompañarlo con un artículo de la tienda de merchandising: tazas del Central Perk, pins, camisetas, marcos amarillos para la puerta… o incluso un Hugsy propio. Porque ¿quién no querría su propio pingüino de peluche?

Como puedes ver, este plan que te proponemos en Madrid es de los mejores para el Día de la Madre, ya que no es sólo una entrada para una exposición inmersiva. Es también un recuerdo para siempre. Una experiencia compartida que probablemente termine con una cena improvisada, muchas risas comentando cada escenario y un montón de fotos. Entonces, ya lo sabes, este Día de la Madre, olvídate del papel de regalo. Sorpréndela con algo inesperado, divertido y hecho a medida para disfrutar juntos.