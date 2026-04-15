El municipio madrileño que sigue sin suministro de agua y ya han pasado 24 horas

Después de 24 horas, algunos puntos de Alcalá de Henares continúan sin suministro de agua o con presión irregular. La situación se originó este martes debido a una avería en la red de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe derivada de la rotura de una conducción en Yunquera de Henares. La incidencia ha afectado a un total de 44 municipios.

Ante las quejas de los vecinos a primera hora de este miércoles, el Ayuntamiento de la localidad ha publicado en redes sociales un comunicado. Este comunicado responde a tres de las principales demandas de los alcalaínos: la falta de agua en sus casas; cuándo volverá el suministro y en qué zonas ya se ha recuperado el suministro.

El gerente de Aguas de Alcalá explica la situación del suministro: 💧 La avería principal ya está reparada 💧 Una incidencia en Marchamalo ayer tarde retraso la normalización del caudal y ralentizó la recuperación 💧 El sistema se está llenando de forma progresiva para evitar… pic.twitter.com/id9TtszLyg — Ayuntamiento de Alcalá de Henares (@AytoAlcalaH) April 15, 2026

Sobre la primera, el Consistorio ha explicado que el agua no vuelve de golpe a todos los hogares. Primero se llenan las tuberías, después los depósitos y, por último, llega a las viviendas. Ese proceso, además, se hace de forma progresiva para evitar nuevas roturas.

A esto se ha sumado, han justificado en la nota, una incidencia en Marchamalo durante la tarde del martes que obligó a reducir el caudal durante varias horas, lo que ha retrasado aún más la recuperación.

«Las presiones se están realizando de manera muy progresiva y con mucha cautela para evitar una incidencia mayor y que se produzca una rotura y una avería mucho más grande que otra vez obligase a cortar el suministro de manera total y que afectara a todos los municipios», afirman.

📢 El Ayuntamiento de Alcalá de Henares mantiene el dispositivo de reparto de agua en los mismos puntos habilitados ayer, priorizando las zonas altas donde el suministro aún no se ha restablecido con normalidad. Se está atendiendo de forma preferente a centros educativos,… pic.twitter.com/OpCBEHaDgm — Ayuntamiento de Alcalá de Henares (@AytoAlcalaH) April 15, 2026

Añaden que también influye la ubicación, las zonas más alejadas o elevadas son las últimas en recuperar la presión, por lo que hay barrios donde el suministro sigue sin restablecerse.

El consistorio ha afirmado en sus redes sociales que tienen «que tener en cuenta que los municipios más grandes y que están aguas abajo, como Azuqueca y Alcalá de Henares, necesitan que se llenen todas las conducciones anteriores de la red y, hasta que no se llenen todos los depósitos de los municipios anteriores, no llegará el caudal a nuestras ciudades».

Aunque aseguran que ya hay algunos distritos que disponen de agua «con presión parcial o intermitente», la previsión es que el suministro quede prácticamente normalizado en las próximas horas, pero no en todos los puntos al mismo tiempo. De hecho, en las zonas más altas, la recuperación completa podría alargarse hasta mañana jueves.

Mientras tanto, se mantiene el dispositivo de emergencia con cisternas y reparto de agua y se pide a los vecinos un uso responsable de la misma.