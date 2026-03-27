La mejor torrija de Madrid es un manjar de dioses pero sólo la puedes tomar en Vallecas: «Utilizamos un pan brioche que hacemos nosotros»

Es un manjar de dioses que sólo puedes tomar en Vallecas, la que ha sido considerada como la mejor torrija de Madrid. Uno de esos postres que puede convertirse en la mejor opción posible para unos días en los que necesitamos descubrir la esencia de un dulce de esos que impresionan a más de uno. Es hora de conocer cuál es la Torrija por excelencia que podemos tener en consideración en estos días que nos estarán esperando.

A la hora de sumergirnos de lleno en una Semana Santa repleta de actos y de excursiones, nada mejor que tener un buen plan gastronómico, en estos días que hasta la fecha desconocíamos. La llegada de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Son tiempos de aprovechar al máximo este tipo de locales con encanto que son capaces de deleitarnos con un dulce cuya preparación parece sencilla, pero no lo es. El concurso La Mejor Torrija de la Comunidad de Madrid 2026 ya tiene un firme ganador y quizás nos sorprenderá descubrirlo.

Un manjar de dioses que puedes tomar en Vallecas

Desde el barrio de Vallecas nos llega el lugar en el que se puede probar la mejor torrija de Madrid. Uno de los dulces más típicos de Semana Santa que puede acabar de darnos más de una sorpresa inesperada, no todas las torrijas son iguales, pero sí son estas las mejores.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que en estos días nunca hubiéramos pensado. Ese turismo gastronómico que nos deja en un punto en el que deberemos empezar a tener en consideración determinados platos.

Son días de descubrir la esencia de una cocina que puede acabar siendo la que nos marcará de cerca, en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más. Con ciertas novedades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Es hora de conocer un local que ha conseguido uno de los grandes premios nacionales en el arte de crear unas torrijas que están hechas con un pan de brioche que desde el propio restaurante se crea para conseguir un dulce perfecto.

Utilizan su propio pan de brioche en estas increíbles torrijas

La RaspaVK es el lugar en el que puedes probar las mejores torrijas de Madrid, pero también siguiendo las reseñas de los clientes de Google mucho más: «Un lugar espectacular. Hemos pedido unos mejillones que estaban espectaculares (fuera de carta, porque compran el producto fresco en el mismo mercado). También hemos pedido una focaccia que estaba deliciosa, y una tarta de queso muy rica. Otras veces hemos probado algunos de sus guisos que nos han puesto de tapa y estaban riquísimos. También tienen bastante casquería (callos, oreja de rabillos de cerdo), caracoles… Y además lo llevan personas súper agradables y que tienen un proyecto social muy interesante. Un lugar para volver una y mil veces». o «La Raspa es uno de esos bares con alma, donde todo encaja a la perfección. El ambiente es acogedor y auténtico, el trato cercano, y la comida… ¡una delicia! Todo lo que probamos estaba riquísimo, hecho con mimo y buen gusto. Un sitio de esos a los que vas una vez y ya quieres volver. Totalmente recomendable».

Si no puedes desplazarte al lugar, te proponemos una receta de torrijas para hacer en casa y quizás intentar disfrutar de igual forma de este postre tradicional que en estas fechas es casi obligatorio.

Ingredientes básicos

Para preparar estas torrijas con nata necesitas:

Pan del día anterior (mejor si es pan especial para torrijas o tipo brioche)

400 ml de leche

200 ml de nata para cocinar o montar

100 g de azúcar

1 rama de canela

Piel de limón

2 huevos

Aceite para freír

Azúcar y canela para rebozar

Nada raro. Pero la mezcla de leche y nata cambia bastante el resultado.

Cómo hacerlas paso a paso