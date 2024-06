Más Madrid lanza una recogida de firmas sobre su tasa de 3 € a turistas que sólo busca conseguir 50 apoyos

Más Madrid ha propuesto este lunes implantar una tasa que deberá pagar cada turista que se aloje en la capital, ya sea en establecimientos hoteleros o en pisos turísticos. Esta será una de las medidas que la formación de Rita Maestre llevará al Pleno de este martes y, para poder demostrar que cuenta con el beneplácito de todos los madrileños, ha abierto una consulta para que apoyen la iniciativa. Sin embargo, desde Más Madrid no han querido pecar de ambiciosos y se han puesto como objetivo alcanzar las 50 firmas.

Teniendo en cuenta que Más Madrid cuenta con 12 concejales en el Ayuntamiento y con 27 diputados en la Asamblea, alcanzar esa cifra era bastante sencillo. Pese a ello, han tardado más de siete horas en conseguir los apoyos que se habían marcado, desde que esta misma mañana Maestre presentaba su propuesta de imponer una tasa turística para controlar el flujo de viajeros en la capital.

En respuesta al creciente flujo de turistas en Madrid, Más Madrid estima que el Ayuntamiento podría recaudar alrededor de 65 millones de euros al año con una nueva tasa turística. La formación sugiere que estos fondos se destinen a la inversión en vivienda pública y a la intensificación de las inspecciones de alojamientos turísticos. El partido de Rita Maestre subraya que el precio de 3,25 euros por noche es provisional y está abierto a debate, ya que se basa en tarifas similares aplicadas en otras ciudades, como Barcelona.

En la capital catalana, la Generalitat impone una tasa autonómica que se complementa con los casi tres euros recaudados por el Ayuntamiento, explican desde Más Madrid. Asimismo, el principal partido de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid plantea que la tasa incluya una serie de exenciones que deberán ser negociadas con el Gobierno local, entre ellas, la exoneración del pago para los menores de 16 años.

El nuevo recargo aparecería dentro de la factura o ticket del establecimiento turístico y se cobraría en función de las personas que se han alojado, a excepción que aquellos que estén exentos. Más Madrid ha propuesto la tasa de 3,25 euros dado que la medida se ha pedido en instancias locales. Es decir, la formación se basa sólo en la tasa de la ciudad de Barcelona -y de otras similares- y obvia la autonómica de Cataluña por estar fuera de sus competencias.

Una iniciativa que no cuenta ni siquiera con el apoyo del otro partido de la oposición. La portavoz socialista, Reyes Maroto, aboga por «una mirada más amplia». Después de definir el turismo como «una palanca del desarrollo económico, pero también social y ambiental», la que fuera ministra de Turismo ha llamado a ponerse de acuerdo sobre el modelo.

«La tasa no evita que la gente venga, no es la solución. Si es para el control de flujos no va a ser exitosa. Tenemos que ir a un modelo donde la tasa forme parte de un debate más profundo relacionado con la desconcentración de esos flujos y la generación de talento para que la calidad sea el adjetivo que se use, no el de la cantidad, cuyo modelo está fracasado», ha expuesto.

Almeida contra la tasa turística

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha descartado la posibilidad de crear nuevos tributos en Madrid y ha valorado que la tasa turística planteada por Más Madrid haría «menos competitiva» a la capital. «No somos partidarios de generar nuevos impuestos, tributos o tasas. Al mismo tiempo, respecto de lo que es la tasa turística, hace menos competitiva la ciudad de Madrid como destino turístico y, en segundo lugar, hay una cuestión además sobre la cual no hay discrepancia, que en el sector del turismo no hay acuerdo respecto a la tasa turística», ha subrayado el alcalde.

Considera que es importante que existiera una amplia mayoría del sector turístico que apoyara esta tasa y ha insistido en que esta repercutiría en «una pérdida de la competitividad de Madrid como destino turístico». «Más aún teniendo en cuenta que ya saben que este Gobierno hace una política fiscal competitiva y, por tanto, una política fiscal en la que la introducción de nuevos impuestos, tasas o tributos no está contemplada», ha apostillado el primer edil.

Más impuestos

Tasa Amazon, tasa turística, tasa de congestión… Más Madrid ha exigido al Ayuntamiento de Madrid que la nueva Ley de Capitalidad incluya una batería de nuevos gravámenes que aumentarían la presión fiscal de los madrileños. Algo que desde el Consistorio de José Luis Martínez-Almeida descartan, ya que desde sus inicios abogan por una política fiscal de bajos impuestos.

En la comisión de Economía y Hacienda celebrada el pasado martes, la edil de Más Madrid, Sandra Ladra, solicitaba una ristra de nuevos impuestos, haciendo especial hincapié en la tasa turística. «Los últimos datos de viajeros, más de 10,5 millones en 2023, revelan una masificación del número de viajeros que llegan a nuestra ciudad incompatible con la calidad de vida de los vecinos de la ciudad de Madrid. Las consecuencias negativas de esta turistificación son evidentes: la proliferación de viviendas turísticas -de la cual ustedes se han desentendido-, el establecimiento de nuevos hoteles para viajeros de alto poder adquisitivo, el incremento del trabajo precario como las kellys o los camareros», ha sentenciado la del partido de Rita Maestre.