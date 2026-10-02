Maroto se enreda con la tasa turística: de negarla en campaña a quererla ahora para pagar la limpieza de Madrid

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha cambiado varias veces de opinión sobre la tasa turística. La ex ministra de Turismo, que en plena campaña de 2023 negó haber propuesto nunca implantarla y aseguró que la capital no la necesitaba, ha respaldado ahora un «mecanismo de retorno social» del turismo para que parte de la riqueza que genera esta actividad financie la limpieza de la ciudad.

La propuesta figura entre las enmiendas que los grupos socialistas de la Asamblea y del Ayuntamiento han presentado a la modificación de la Ley de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid. Las han expuesto en unas jornadas sobre el futuro del turismo que Maroto ha inaugurado junto al secretario general del PSOE-M, Óscar López. El texto plantea que ese mecanismo ayude a costear los gastos adicionales que soportan los municipios en limpieza, movilidad, servicios urbanos y mantenimiento del espacio público.

Los socialistas han evitado la palabra, pero el planteamiento coincide con el que Maroto ya defendió abiertamente en enero, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Allí reclamó un gravamen por noche como el de Barcelona o Palma de Mallorca, con el que, según sus cálculos, el Ayuntamiento podría recaudar «más de 100 millones de euros» para reforzar el transporte y la limpieza. Sostuvo entonces que la tasa «no es un impuesto», sino una herramienta para mejorar la calidad de vida de los madrileños.

La hemeroteca de 2023

Ese discurso choca con su propia hemeroteca. En abril de 2023, como candidata del PSOE a la Alcaldía, Maroto abrió la puerta a la tasa en un desayuno informativo con una condición: no debía ser «meramente recaudatoria» y su recaudación tenía que volver a la industria turística, no a los servicios municipales. Ante la polémica, se limitó a pedir un debate sosegado y sin improvisaciones.

Días después, el 24 de abril de 2023, dio marcha atrás en el Fórum Europa. Aseguró que nunca había dicho que fuera a implantar la tasa turística y defendió que Madrid no la necesitaba porque estaba recibiendo fondos europeos gracias a la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «No necesitamos tasa turística», llegó a afirmar, y añadió que la ciudad contaba con recursos suficientes.

Tres años después, la limpieza se ha convertido en uno de los ejes de su oposición. Maroto la sitúa como segunda prioridad de su proyecto para la ciudad y la repite en cada pleno de Cibeles con el argumento de que «Madrid está sucia». De cara a las primarias municipales del PSOE, ha avanzado además que la tasa turística volverá a estar sobre la mesa.

En las jornadas, la portavoz socialista ha centrado su intervención en los pisos turísticos y en el impacto de la actividad turística en los barrios. Ha defendido que el éxito turístico de Madrid tiene que ser «compatible con algo básico como el derecho a vivir». También ha cargado contra los grandes eventos, con la Fórmula 1 como ejemplo, y ha cuestionado qué retorno reciben los vecinos que soportan sus consecuencias.

Cibeles mantiene el no

El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha rechazado la tasa de forma reiterada. En el pleno de julio tumbó una propuesta de Más Madrid para implantarla. En septiembre, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha recordado que la ciudad ya ingresa unos 600 millones de euros en impuestos vinculados a la llegada de turistas, una cantidad que a su juicio cumple ya esa función. Ha advertido además de que su gestión supondría una carga añadida para los hoteleros.

Las jornadas han servido también para que López respalde el decreto del Gobierno que se vota este viernes en el Congreso y que eleva al 10% el IVA de los pisos turísticos, que hasta ahora no tributaban por este impuesto, para equipararlos a cualquier establecimiento hotelero.

Madrid sigue siendo una de las pocas grandes capitales turísticas de España sin tasa por pernoctación. Maroto, que dirigió durante cinco años el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, defiende ahora bajo otro nombre un gravamen que en campaña aseguró no haber planteado nunca.