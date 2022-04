Antonio Pamos de la Hoz, hermano del abogado socialista que ha denunciado a José Luis Martínez-Almeida por el caso de las mascarillas, ha ganado 541.821 euros en contratos públicos desde que gobierna Pedro Sánchez. Se trata de acuerdos comerciales con el Ministerio de Defensa y de varias entidades públicas como Navantia, Enaire, Tragsa y Enusa. No existen registros de contratos de la empresa de Pamos de la Hoz con la Administración estatal antes de la llegada de líder socialista a La Moncloa.

OKDIARIO ha detectado hasta seis contratos de Antonio Pamos de la Hoz con la Administración socialista. Se trata de encargos a Facthum Talent Management donde ha sido administrador único hasta el 9 de marzo que se publicó su cese tras la fusión de la compañía con su matriz, Facthum Spain.

La base de datos oficial de contratos incluye una licitación de 387.200 euros de la dirección económico-financiera de ENAIRE (la empresa pública gestora de la navegación aérea en España) en marzo de 2019 con el objeto: «Realización de assessment, evaluaciones conductuales y clínicas incluidas en el proceso de selección de controladores de tránsito aéreo». A diferencia de otros contratos, en este caso es un concurso que Facthum Talent Management gana, pero cabe reseñar que los baremos a medir fueron estipulados en 2019 después de que los socialistas desalojaran en 2018 a Mariano Rajoy del Palacio de La Moncloa.

El segundo contrato más cuantioso es con Navantia, empresa completamente pública. Facthum firmó con esta firma en marzo de 2021 «una contratación para el servicio de Centro de Evaluación en sus modalidades presencial física y presencial en remoto vía webinar» por 90.750 euros.

También consta en el Portal de Contratación del Estado una adjudicación de 18.065 euros en julio de 2019 a ENUSA SA (Empresa Nacional del Uranio, SA) por un servicio de «evaluación de las competencias digitales» para los funcionarios de esta compañía que también depende por completo del Ejecutivo de Pedro Sánchez, en un 60% del Ministerio de Hacienda y un 40% del Ministerio de Ciencia.

Del Ministerio de Defensa, a través de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal, consiguió en octubre de 2019 una licitación de 21.800 euros, siempre con impuestos incluidos, por «un curso de actualización del desempeño de cometidos de oficiales generales en 2019». A ella se suma otro contrato para «asesoramiento en la evaluación al empleo de oficial a general» por 21.780 euros en marzo de 2019. Como publicó OKDIARIO, recibió la adjudicación de manejar la información personal y profesional de militares del Ejército de Tierra de cara a evaluar posibles ascensos de coronel a general.

Por último, aparecen otro contrato menor por 2.226 euros públicos de la también sociedad estatal Tragsa (Empresa de Transformación Agraria SA) en junio de 2020 para «la adquisición de un test o prueba psicotécnica/competencial para la evaluación de perfiles de Técnico y Capataz dentro del colectivo de personal de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales».

El propio Antonio Pamos de la Hoz, psicólogo de la órbita socialista, reconocía su cercanía al PSOE, tal como afirmó en una entrevista periodística: «Desde que la edad me convirtió en votante, he apoyado siempre al Partido Socialista. Incluso en los momentos más grises de su historia reciente he votado socialista. Nunca he pedido a cambio más que una gestión digna del país, afín a los principios que defiende».

Por su parte, su hermano, Fernando Pamos de la Hoz, que ha emprendido una guerra legal contra Almeida, tiene otro largo historial de vinculación con el PSOE. Se encargó de la defensa del partido de Sánchez en tras el famoso Tamayazo.

Igualmente, ha defendido a miembros de ETA como a la sanguinaria Idoia López Riaño, La Tigresa, responsable de algunos de los atentados más mortíferos de la banda terrorista.