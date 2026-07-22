El Gobierno de Getafe tiene a su policía incomunicada: gasta medio millón de euros en emisoras que no funcionan

El Ayuntamiento de Getafe ha destinado ya cerca de medio millón de euros al sistema de emisoras de la Policía Local sin resolver los fallos de comunicación que arrastran los agentes desde hace más de cinco años. El problema, denunciado también por los sindicatos policiales, ha vuelto a quedar en evidencia tras una persecución policial en la A-42 en la que los agentes quedaron incomunicados y que terminó con varios heridos.

Hace más de cinco años, el Consistorio abandonó el sistema Tetra que utiliza la Comunidad de Madrid y optó por un sistema propio de emisoras, que costó 300.000 euros. La sustitución, según ha trascendido, se realizó por un sistema de radio digital MOTOTRBO instalado por la empresa Tecnitrán Telecomunicaciones, que permite a los agentes de Policía Local y Protección Civil mantener comunicaciones de voz y datos de forma independiente al operador autonómico. Pese a la inversión inicial, los fallos de cobertura y las zonas de sombra han generado episodios reiterados de incomunicación entre agentes durante intervenciones de riesgo.

Una nueva partida de 140.000 euros

A ese primer desembolso se ha sumado recientemente una nueva partida de 140.000 euros, aprobada para mejorar el funcionamiento de las emisoras, lo que eleva el gasto total acumulado a cerca de 500.000 euros. La aprobación de esta ampliación llega después de que el propio Gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa Sara Hernández (PSOE), haya defendido en distintas ocasiones, incluidos plenos municipales y actos institucionales como el patrón de la Policía Local por San Juan, que el sistema de comunicaciones funcionaba correctamente.

Los sindicatos policiales, entre ellos CSIF, llevan tiempo alertando de que los fallos en las emisoras dejan a los agentes sin cobertura durante actuaciones de riesgo. La central sindical ha anunciado que, además de acudir a la Inspección de Trabajo, trasladará el asunto a la Fiscalía. Entre los episodios señalados figuran intervenciones en las que los agentes se quedaron sin comunicación con la central, como un ahogamiento en la piscina del Polideportivo La Alhóndiga, una intervención con una persona agresiva que requería refuerzos y la reciente persecución en la A-42, que se saldó con varios policías heridos.

El asunto vuelve al Pleno

La cuestión se llevará de nuevo este miércoles al Pleno municipal por el Partido Popular, en un contexto en el que Getafe registró 9.000 delitos en 2024 según datos del Ministerio del Interior, una cifra superior a la de otros municipios del entorno como Fuenlabrada. El debate sobre el estado de las comunicaciones policiales se suma así a otras controversias abiertas en el Ayuntamiento en torno a la gestión de recursos y al estado de la seguridad en el municipio.