El Gobierno de Ayuso acusa a Sánchez de ser un «traidor» por «abandonar a los ceutíes» a su suerte

El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha censurado este miércoles el papel de Marruecos en la «invasión organizada» de inmigrantes que se produjo en Ceuta en julio con «la complicidad del Gobierno de Rabat» y la indolencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez, a quien ha acusado de ser «un traidor a España».

García Martín se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, tras conocerse un informe que atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, coincidiendo con el día de la ciudad autónoma.

«Casi 34 días después,, lo que vemos es que Ceuta sigue sumida en un caos. La gran pregunta que nos tenemos que hacer todos es: ¿qué sabe el Gobierno de Rabat que tiene maniatado a Pedro Sánchez y a todo su Gobierno?», se ha preguntado el portavoz regional, quien ha calificado los hechos de «invasión organizada» frente a las «cortinas de humo» de Sánchez.

Es por ello que ha reprochado que el jefe del Ejecutivo haya sido de nuevo «un traidor a España y a los españoles, abandonando a su suerte a los ciudadanos de Ceuta», pues tenía la obligación de proteger las fronteras y «no lo hizo».

Coincidiendo con el día de Ceuta, la Comunidad de Madrid iluminará la fachada de la Real Casa de Correos con los colores de la bandera de la ciudad autónoma, y la presidenta Isabel Díaz Ayuso participará junto a su Gobierno en la manifestación frente al Ayuntamiento de la capital para «mostrar el apoyo a todo el pueblo de Ceuta», pese a que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, lo «intente boicotear».

«La imagen de Pedro Sánchez de vacaciones en chancletas, en la residencia real de la Mareta, con más seguridad de la que tenían los ciudadanos de Ceuta cuando estaban siendo invadidos, le va a perseguir toda la vida», ha afirmado el portavoz madrileño.

Además, ha recordado que más de 200 inmigrantes irregulares han sido detenidos por la comisión de delitos desde la invasión, con 23 agresiones sexuales, cinco ataques contra agentes, guardias civiles y militares, caídas superiores al 50% en comercio y hostelería, y un desplome del 90% en el turismo, según datos de la Cámara de Comercio.

«Hooligan del sanchismo»

García Martín ha tildado además al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de «hooligan» que «no soporta» que los ciudadanos muestren su solidaridad con Ceuta, y ha asegurado que actúa «al dictado de su amo», Pedro Sánchez. «En Madrid no tenemos un delegado del Gobierno, tenemos un delegado del sanchismo», ha criticado.

Lo ha expresado así después de que la Delegación del Gobierno comunicara al Ayuntamiento que no puede tramitar como concentración el acto previsto en Cibeles, al considerar que la Administración no es titular del derecho de reunión.

Para García Martín, Sánchez «no quiere que los ciudadanos se manifiesten» ni que Madrid y España «estén hoy con sus compatriotas». «Este Gobierno y el pueblo de Madrid hoy van a estar con Ceuta, aunque el hooligan del delegado del Gobierno intente poner palos en las ruedas», ha zanjado.