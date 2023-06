Pleno de despedidas este miércoles en el Palacio de Cibeles. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha conseguido emocionar a muchos de los presentes, poniendo punto y final a ocho años en la primera línea de la política municipal. La número dos hasta ahora del Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida ha recordado con cariño anécdotas con ediles de todos los grupos municipales.

Tras cuatro años de intensa oposición a Manuela Carmena y otros cuatro de Gobierno junto al Partido Popular, Villacís ha destacado su etapa en la política capitalina compartiendo tiempo «con gente maravillosa», a quienes ha invitado a dar «una lección de entendimiento» a España.

«Soy una ciudadana libre porque soy expolítica. Tengo una sensación de cierta decepción, mucha tristeza, una cierta nostalgia. He compartido con gente maravillosa este Pleno, aunque sea una profesión (la Política) en la que nos hablamos peor a la cara que a la espalda; demos una lección a España», ha pedido en el último Pleno de la XI Corporación.

Villacís, que ya se rumorea que tiene un futuro asegurado en el mundo de la televisión y los programas de tertulias, ha calificado como «apasionantes estos ocho años maravillosos» en los que se ha volcado en la actividad política, «queriendo hacer espacio en el centro, que siempre es importante, la moderación es importante, los puentes son esenciales». Ha rememorado «lo más bonito» de esta etapa que, a su juicio, «han sido los Pactos de la Villa, donde habló gente muy discrepante que se entendió».

Admite, como recoge Europa Press, decepción con los resultados del 28M. Tras una legislatura siendo leal a Almeida y sin protagonizar importantes incendios, los madrileños no le han devuelto la confianza y se ha quedado muy lejos del 5% que marca la entrada en el Pleno. Hasta Podemos ha quedado por delante. Tras ser casi la mitad del Gobierno municipal no ha conseguido resistir.

Anécdotas

En todo caso, ha dedicado su última intervención en la tribuna a poner de relieve lo que une a todos los ediles, como el hecho de que «al 95% del Pleno le cae bien Pedro Fernández, de Vox». «Llamas a [Fernando] Martínez Vidal, de Vox, y es una buena persona. Blanca Pinedo (PP) ha sido una excelente concejala de distrito, como Loreto Sordo, yo quiero reconocerlo y que lo sepan todos. He coincidido con gente que defiende muy bien la ciudad de Madrid, como Álvaro Vidal, del PSOE. Hay preocupación de verdad», ha resaltado.

«Hay gente como Marta Higueras que cuando estaba en la oposición que dijo: yo no miento, y a partir de ahí la creí. O gente como (Rita) Maestre que pasa un embarazo con los pantalones que le dejó una servidora. Mar Espinar [portavoz del PSOE] me mandó un mensaje muy bonito cuando más lo necesitaba», ha desvelado.

También ha dedicado palabras a sus «compañeros de CS», quienes «sabiendo que había otras opciones mucho más fáciles, no han querido perder su honor, su credibilidad, perder sus principios, y defienden lo que siempre han defendido, y lo hacen con sensatez y honor».

«Termino con José Luis Martínez-Almeida, a quien conocía políticamente hace mucho tiempo. Te conocí el día que murió tu madre, y solo espero que tu madre asista a esta mayoría absoluta, a este sentar la cabeza, y les deseo lo mejor, se lo digo de forma sincera porque me conocen. Estas vergüenzas son verdades, que en el fondo sabemos llevarnos bien», ha rematado.