Almeida vuelve a la plaza con su novia, ahora de manera oficial

José Luis Martínez Almeida ha vuelto a Las Ventas en compañía de su pareja. Después de que la pasada semana, en la corrida de La Prensa ante el Rey Felipe VI, el alcalde de Madrid sorprendiera al acudir en compañía de su novia, Teresa Urquijo y Moreno, este fin de semana, el político ha regresado al coso madrileño junto a ella, en una muestra clara de lo afianzado que está su noviazgo.

La pareja, que mantiene una discreta relación desde hace muy poco, ha demostrado su afición compartida por la tauromaquia y se ha dejado ver en Las Ventas feliz y sonriente, completamente ajena a toda la expectación que ha generado en los últimos días su romance que, según algunas fuentes, podría acabar en boda mucho antes de lo esperado. Cómplices y tranquilos, Martínez Almeida y su novia han disfrutado del espectáculo y se les ha podido ver comentando animadamente las faenas de los diestros El Juli, Talavante y Roca Rey.

No obstante, por ahora, tanto Martínez Almeida como Teresa Urquijo, de 26 años, prefieren no hacer declaraciones sobre su relación. Eso sí, a nadie le queda duda alguna de que ambos se encuentran en uno de sus mejores momentos. A pesar de que ya se ha visto a Teresa en dos salidas públicas junto al alcalde, por el momento no ha trascendido si la joven acompañará a Martínez Almeida el próximo fin de semana en su investidura tras ganar por mayoría absoluta en las últimas elecciones municipales del pasado mes de mayo.

Lo que sí está claro es que la relación entre ambos va viento en popa. Según ha trascendido, el político y su novia aprovecharon después de los comicios para disfrutar de unos días de descanso en el norte de España, en concreto, en Santander y Bilbao, junto a unos amigos.

Una joven discreta y preparada

Nacida en Madrid el 8 de octubre de 1996, Teresa tiene en estos momentos 26 años, más de dos décadas menos que el alcalde, que ya ha cumplido 48. Sin embargo, parece que la edad no ha sido un inconveniente en su relación. Es más, a los dos se les ve muy cómodos el uno con el otro.

La novia de Martínez Almeida es una mujer muy preparada con un importante trayectoria profesional. Urquijo y moreno ha estudiado un doble grado en Derecho y Administración de Empresas en la Universidad Pontificia de Comillas, y ahora mismo trabaja en el departamento financiero de la compañía Merlin Properties, en concreto, como analista. En el pasado trabajó en diferentes destinos internacionales, como Filipinas, Inglaterra o México.

Además, la familia de Teresa Urquijo tiene lazos con la Familia Real. Teresa es hija de Lucas Urquijo Fernández de Araoz y de Beatriz Moreno y de Borbón, y nieta de Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, prima de Juan Carlos I. Su abuela materna, una apasionada del mundo ecuestre y criadora de caballos de pura sangre, es hija de Alfonso de Borbón-Dos Sicilias, duque de Calabria, y de Alicia de Borbón-Parma Habsburgo-Lorena, infanta de España. Por otra parte, su padre es bisnieto del médico y científico Gregorio Marañón.