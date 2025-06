Concierto de Nicky Jam en Torrejón de Ardoz: cuándo es, horario, entradas y cómo ir gratis

Nicky Jam, cantante colomboestadounidense de origen puertorriqueño aterriza en Madrid como un vendaval, y lo hace en las fiestas de Torrejón de Ardoz con un concierto de lo más esperado, ya que será completamente gratuito para los habitantes de este municipio. El artista, conocido por temas como El Perdón o Hasta el amanecer, se subirá al escenario del Recinto Ferial dentro de las Fiestas Populares de este año, en un evento que ya está dando mucho que hablar.

La expectación es enorme, y no es para menos. La actuación de Nicky Jam será una de las más esperadas del Torrejón Summer Fest, un cartel que este año reúne a artistas de primer nivel como Melendi, Dani Fernández o Fangoria. Pero si hay una noche marcada en rojo en el calendario por los amantes del género urbano, es la del domingo 22 de junio. La buena noticia: los torrejoneros podrán conseguir invitaciones gratis. La no tan buena: el resto tendrá que hacerse con su entrada cuanto antes para no quedarse fuera pero el precio es de menos de 30 euros, así que no hay que pensárselo dos veces. Si deseas pasar una de las primeras noches de este verano 2025, al ritmo de la mejor música latina, no te pierdas nada de lo que te contamos a continuación, sobre el concierto de Nicky Jam en las fiestas de Torrejón de Ardoz.

Qué día es el concierto de Nicky Jam en Madrid

El concierto de Nicky Jam en Torrejón de Ardoz será el domingo 22 de junio de 2025. Forma parte del programa de las Fiestas Populares, y se celebrará dentro del ciclo de grandes conciertos del Torrejón Summer Fest, que ese fin de semana llenará de música y ambiente el Recinto Ferial de la ciudad.

Ese día, además, no habrá otros conciertos gratuitos que coincidan, por lo que toda la atención estará centrada en la actuación del reguetonero. Si te interesa asistir, ten en cuenta que necesitarás una entrada de pago (si no vives en Torrejón) o una invitación gratuita (si estás empadronado). Más abajo te contamos cómo conseguir cada una.

A qué hora es

El concierto de Nicky Jam empezará a las 22:00 horas, aunque el ambiente comenzará mucho antes. Desde las 19:00, habrá una pre-party en el mismo recinto, ideal para ir calentando motores con música, comida y ese ambiente festivo tan característico de las fiestas torrejoneras.

El acceso al recinto estará abierto entre las 18:00 y las 21:00, y es importante no dejarlo para última hora: las puertas se cerrarán puntualmente y no se permitirá el acceso más allá de ese límite. Si no quieres perderte ni un minuto del show, llega con tiempo, evita colas y disfruta de la experiencia completa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicky jam (@nickyjam)

Precio de las entradas y dónde comprar

Si no estás empadronado en Torrejón de Ardoz, necesitarás comprar una entrada para poder asistir al concierto de Nicky Jam. El precio es de 29,80 euros, gastos de gestión incluidos. Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir exclusivamente online a través de la plataforma habilitada por el Ayuntamiento. Al realizar la compra, recibirás tu entrada por correo electrónico 48 horas antes del evento.

Recuerda: no habrá taquillas físicas en el recinto, así que es imprescindible llevar la entrada en el móvil (o impresa, si lo prefieres) y presentarla junto al DNI o NIE en la entrada. Las entradas son personales e intransferibles, por lo que no podrás cederla a otra persona.

Dónde es y cómo llegar al concierto de Nicky Jam

El concierto se celebrará en el Recinto Ferial de Torrejón de Ardoz, ubicado en la Calle Minotauro, 20. Es una zona amplia, bien comunicada y preparada para acoger a miles de personas, con controles de acceso, servicios, zonas de restauración y espacio suficiente para disfrutar del concierto sin agobios.

Si vienes desde Madrid, la forma más cómoda de llegar es en Cercanías Renfe (línea C-2 o C-7), bajándote en la estación de Torrejón de Ardoz. Desde ahí, el recinto está a unos 15-20 minutos caminando. También puedes utilizar las líneas de autobús interurbano (como la 224 o 224A) que salen desde Avenida de América, o incluso llegar en coche, aunque conviene tener en cuenta que el aparcamiento en la zona puede estar complicado durante las fiestas.

Otra opción es usar servicios de VTC o taxis, especialmente si vas en grupo. Eso sí, planifica la vuelta con antelación, ya que tras el concierto habrá una gran demanda de transporte.

Cómo ir gratis al concierto de Nicky Jam en Madrid

Los vecinos empadronados en Torrejón de Ardoz tienen la posibilidad de asistir gratis al concierto de Nicky Jam, pero necesitarán una invitación nominativa. Estas invitaciones estarán disponibles a partir del lunes 16 de junio a las 17:00, y se podrán conseguir únicamente a través de la plataforma online del Ayuntamiento.

Para solicitarlas, será necesario introducir el DNI o NIE que acredite el empadronamiento. El proceso es sencillo, pero debes tener cuidado al rellenar los datos (por ejemplo, si tu documento es un NIE, deberás añadir un «0» después de la letra inicial). La invitación se enviará por correo electrónico 48 horas antes del evento, y deberás presentarla junto a tu documento original para acceder.

Importante: estas invitaciones son personales e intransferibles, lo que significa que no podrás cederla a nadie más, ni siquiera a familiares. Además, sólo se permite una invitación gratuita por persona empadronada y por concierto. Una vez se agoten las 32.000 invitaciones gratuitas, no habrá más disponibles, aunque sí seguirán a la venta las 12.000 entradas de pago para el público general.

Por eso, si eres de Torrejón, lo mejor es que marques bien la fecha de inicio del reparto en tu calendario y te conectes a la hora exacta para asegurar tu plaza. Y si no lo eres, pero no quieres perderte el concierto, compra tu entrada cuanto antes: con un aforo total de 44.000 personas, las entradas podrían agotarse rápido.