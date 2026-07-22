La Complutense organiza una ruta para conocer Madrid a través de «literatura queer y migrante» y no acuden ni 30 personas

La Universidad Complutense de Madrid ha organizado tres paseos literarios por Usera, Lavapiés-Arganzuela y Carabanchel bajo el título Fuera del canon: rutas literarias alternativas por Madrid, un proyecto que propone recorrer estos distritos a través de literatura «ultracontemporánea con perspectiva feminista, queer, migrante y obrera». Pese a la promoción activa en redes sociales y la colaboración de entidades, la convocatoria no logró reunir ni a 30 personas en sus citas.

El proyecto, adscrito a la Facultad de Filología y vinculado al grupo de investigación VICILIT (Viajar por la ciudad: representaciones literarias y artísticas del espacio urbano), se enmarca en la convocatoria ApS-2026 de la UCM, que subvenciona iniciativas que combinan formación curricular y «servicio» a la comunidad.

En este caso, el servicio consistió en tres itinerarios guiados por estudiantes de grado, máster y doctorado de la propia universidad, con entrada gratuita gracias a la financiación pública del Instituto de Investigaciones Feministas, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y la propia Universidad Complutense de Madrid.

El primer paseo se celebró el viernes 19 de junio a las 19:00 horas por Usera, con una duración de una hora y 45 minutos, y contó con el apoyo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). El segundo, el miércoles 24 de junio, recorrió Lavapiés y Arganzuela durante dos horas, sumando además la colaboración de la Asociación Vecinal Pasillo Verde-Imperial. El tercero tuvo lugar el viernes 26 de junio por Carabanchel, también con una duración de dos horas.

En los tres casos, la organización remarcó que las rutas abordaban «literatura ultracontemporánea con perspectiva feminista, queer, migrante y obrera», una etiqueta que se repite de forma idéntica en cada convocatoria y que sitúa el eje identitario por encima de cualquier criterio literario tradicional a la hora de seleccionar los textos y autoras recorridos.

El resultado de la convocatoria, sin embargo, contrasta con el despliegue institucional: en ninguno de los tres paseos se alcanzó la treintena de asistentes, una cifra modesta para un proyecto que ha movilizado a estudiantes universitarios, dos asociaciones vecinales y presupuesto público específico del vicerrectorado correspondiente. La Oficina ApS-UCM no ha hecho pública, de momento, una memoria de participación desglosada por ruta.

El proyecto, coordinado desde Filología, se suma a otras 80 iniciativas admitidas en la convocatoria ApS-2026, entre las que conviven propuestas de ámbito sanitario, medioambiental o de refuerzo educativo con este tipo de intervenciones culturales de marcado carácter identitario, todas ellas costeadas con la misma bolsa de financiación universitaria.