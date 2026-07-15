El Gobierno de Pedro Sánchez ha montado un curso en la Universidad Complutense de Madrid sobre «masculinidades deseables en el contexto de crisis eco-social». Concretamente, el propósito de estas jornadas ha sido poner «a debate» las formas de ser hombre y su implicación para hacer una sociedad «más igualitaria». Para ello, el Ministerio de Igualdad de la socialista Ana Redondo ha aportado 23.000 euros, mientras que el centro cubrirá el resto del montante hasta alcanzar los 50.000 euros.

La Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SEIEVM) suscribió un convenio con la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid para la organización del curso Masculinidades, a debate: respuestas feministas ante un tiempo nuevo.

El acuerdo recoge que Igualdad «tiene interés en colaborar» para la realización del curso que se celebra en San Lorenzo de El Escorial este mes «en el marco de los Cursos de Verano Complutense» que organiza y gestiona la Complutense.

Tanto es así que la Secretaría de Estado dependiente de Igualdad asumió «la dirección académica del curso y nombrará a una persona con funciones de dirección y otra de coordinación que se encargarán de impulsar el curso y asumir funciones académicas y administrativas específicas».

Además, se recoge una serie de objetivos en el acuerdo entre Igualdad y la Complutense. El curso persigue:

Un debate sobre el «papel de los hombres en el logro de una sociedad más igualitaria y justa». Un análisis de «la construcción social y cultural de la masculinidad», además de «sus vínculos con el poder y los privilegios». Una reflexión de la «creciente brecha ideológica de género» y otra sobre las estrategias hacia el «compromiso con la igualdad y la democracia». Un debate en torno a «masculinidades deseables en el contexto de los grandes retos humanos en el siglo XXI, en concreto, el de la crisis eco-social». Una reflexión respecto al «papel del arte y la cultura» como «vehículos de transformación social» en la que se disputan «diferentes modelos de feminidad y masculinidad». Una exposición de «experiencias concretas de políticas y programas tanto a nivel nacional como internacional» que promuevan «masculinidades igualitarias».

Una «necesidad urgente»

La justificación para este curso dirigido por Igualdad es, según el convenio, la «necesidad urgente de repensar los modelos de masculinidad en el contexto de las transformaciones sociales, culturales, económicas y (geo)políticas del siglo XXI».

«En un momento histórico caracterizado por tensiones entre los avances igualitarios y las resistencias antidemocráticas, el análisis crítico sobre el cambio en la masculinidad y el papel de los hombres en la construcción de una sociedad más justa se vuelve prioritario», aseguran ambas instituciones en el pacto suscrito entre ambas.

Tanto Igualdad como la Complutense ponen en valor que el curso «integra teoría, investigaciones y trabajo práctico» para lograr «herramientas feministas» con las que, según el convenio de ambas entidades, «comprender la relación entre las masculinidades y el cambio social en direcciones de avance o retroceso social».

Por otro lado, argumentan la necesidad de este curso para crear «un espacio de debate y reflexión colectiva en torno a masculinidades» y ante «el auge de la reacción antifeminista».

A la vez, lo consideran necesario para la «búsqueda de espacios para reflexionar conjuntamente sobre las posibilidades de acción transformadora» con el objetivo de impulsar «una sociedad más igualitaria y democrática».

En definitiva, lo definen como un «espacio académico» que permite una «invitación a la acción, al diálogo y a la construcción compartida de nuevos imaginarios, preguntas y respuestas en este tiempo nuevo».