Los mejores sitios para ver el desfile del 12 de octubre en Madrid: las claves que pocos conocen

Se acerca el 12 de octubre y cómo sucede todos los años, Madrid cambia por completo ya que se entrega a una de sus jornadas más especiales. Durante toda la mañana la capital se llena de familias, turistas y madrileños que se preparan para no perderse nada y poder ver pasar el desfile del 12 de octubre o desfile del Día de la Hispanidad.

Y es que aunque el Día de la Fiesta Nacional se celebra en toda España, en Madrid y con ese desfile militar, la jornada se convierte en algo realmente destacado y más cuando este año cae en lunes y muchos cerrarán el festivo tras un puente de tres días. Muchos van al desfile por tradición, otros por simple curiosidad, y otros tantos para no perderse entre otras cosas, los aviones que rompen el silencio del cielo. Si alguna vez has estado sabes que impresiona. Y si este año piensas acercarte, mejor hacerlo con algo de previsión: saber la hora, el recorrido y elegir bien el sitio para no perderte nada. Toma nota porque te contamos todo sobre el desfile del 12 de octubre, para que no te pierdas nada y conozcas los mejores lugares desde donde verlo.

Horario y recorrido del desfile del Día de la Hispanidad 2025

El desfile dará comienzo hacia las 11:00. A esa hora llegarán los Reyes a la Plaza de Neptuno, donde se monta la Tribuna Real. Primero, el himno, los honores y ese silencio que se hace justo antes del salto paracaidista. En cuanto la bandera toque el suelo, los aplausos no se harán esperar. Luego vendrá el homenaje a los caídos, y ahí sí, empezará oficialmente el desfile.

El recorrido no cambia demasiado respecto a otros años. Empieza en la glorieta del Emperador Carlos V, justo al lado del Jardín Botánico, y sigue por todo el Paseo del Prado. De ahí sube por Recoletos hasta Colón, donde acabará. Por tierra marcharán unidades del Ejército, la Armada y el Aire, junto con la Guardia Civil y la Policía Nacional. También se verán vehículos blindados y patrullas caninas, que siempre arrancan sonrisas entre los más pequeños. Y mientras tanto, arriba, cazas y helicópteros cruzarán el cielo. El cierre lo pondrá la Formación Mirlo, con su estela roja y amarilla y sustituyendo por segundo año a la todavía recordada Patrulla Águila. La hora de cierre está prevista a las 12:35 horas.

Los mejores lugares para ver el desfile del 12 de octubre

Si no quieres perderte el desfile militar del lunes 12 de octubre, ya sabes los horarios pero es importante también saber dónde ubicarte. Estos son los mejores lugares:

Plaza de Neptuno: Es el punto central del desfile. Desde aquí se ven los momentos más solemnes: la llegada de los Reyes, los honores y el salto con la bandera. Eso sí, es una de las zonas más concurridas. Si asistes y quieres situarte en esta zona vas a tener que madrugar bastante.

Es el punto central del desfile. Desde aquí se ven los momentos más solemnes: la llegada de los Reyes, los honores y el salto con la bandera. Eso sí, es una de las zonas más concurridas. Si asistes y quieres situarte en esta zona vas a tener que madrugar bastante. Paseo del Prado: Perfecto si buscas estar cerca de la acción pero con algo más de espacio. Desde la zona del Museo del Prado o el Hotel Palace, se puede ver pasar el desfile con buena visibilidad y sin tanta presión de la multitud.

Perfecto si buscas estar cerca de la acción pero con algo más de espacio. Desde la zona del Museo del Prado o el Hotel Palace, se puede ver pasar el desfile con buena visibilidad y sin tanta presión de la multitud. Paseo de Recoletos : A medida que el desfile avanza hacia Colón, la densidad de gente suele bajar. Esta es una zona ideal para quienes prefieren disfrutarlo con más tranquilidad, especialmente si vas con niños o personas mayores.

: A medida que el desfile avanza hacia Colón, la densidad de gente suele bajar. Esta es una zona ideal para quienes prefieren disfrutarlo con más tranquilidad, especialmente si vas con niños o personas mayores. Plaza de Colón : Es el tramo final del recorrido y uno de los lugares más cómodos. Hay espacio, sombra y visibilidad, además de una atmósfera festiva. Desde aquí se puede ver perfectamente el paso de las últimas unidades y el cierre del desfile.

: Es el tramo final del recorrido y uno de los lugares más cómodos. Hay espacio, sombra y visibilidad, además de una atmósfera festiva. Desde aquí se puede ver perfectamente el paso de las últimas unidades y el cierre del desfile. Desde las alturas: Y por último, desde ciertas terrazas y balcones del centro, el desfile se vive de otra manera. No hay empujones, ni ruido, solo el sonido lejano de los tambores y las formaciones avanzando por el Paseo del Prado. Si logras una de esas vistas, disfrutarás de una perspectiva difícil de olvidar

Cómo seguirlo en directo desde casa

Si este año no te apetece salir de casa o no vives en Madrid, puedes disfrutar del desfile sin moverte del sofá. Cada 12 de octubre se emite en directo por televisión y también en streaming, así que verlo desde casa es casi tan emocionante como estar allí. RTVE suele ofrecer una cobertura completa, con planos desde tierra y desde el aire, entrevistas, comentarios y el cierre clásico con los aviones en el cielo. Este año además en Telecinco se podrá ver un programa especial por el Día de la Hispanidad de El Programa de Ana Rosa.

Consejos prácticos si vas en persona