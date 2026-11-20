En el puente de diciembre somos muchos los que hacemos las maletas para irnos a una escapada de invierno. Cambiamos de aires, cogemos fuerzas antes de Navidad y conocemos nuestro país, que tiene unos lugares espléndidos que tenemos que conocer. Además, con nuestra propuesta, tenemos en cuenta a todos los públicos porque estamos en un lugar donde hay una gran diversidad. Aragón es un destino perfecto porque tiene castillos, pueblos de piedra que conservan intacta su esencia medieval y mucho arte, sobre todo si somos unos apasionados de Francisco de Goya, su artista más internacional.

Estamos en una región donde podemos viajar sin prisa, dejando que sus paisajes nos abracen y nos cuenten todos sus secretos. Vamos a recorrer juntos Teruel, Zaragoza y Huesca, hasta convertirnos en uno más de sus bellos territorios. ¿Preparados para una aventura invernal? Bien, cojamos el abrigo y caminemos por todo Aragón.

Castillos y fortalezas con anécdotas por miles

Vamos a comenzar recorriendo sus castillos y fortalezas, esos que seguramente cuentan las batallas y las anécdotas por miles. Y es que Aragón es una de las regiones que mejor conservadas tienen sus arquitecturas de defensa y son impresionantes. Son construcciones que nos hablan de reinos, conquistas, órdenes militares, historias de amor y también leyendas que siguen atrapando a toda la familia.

Es esencial que vayamos hasta el Castillo de Loarre, en la provincia de Huesca, el cual es considerado uno de los grandes conjuntos de arquitectura románica militar de Europa. Mantiene gran parte de su estructura original del siglo XI, con murallas, torreones, patio de armas y torre del homenaje.

Llama la atención su ubicación sobre un promontorio de roca caliza de más de 1.000 metros de altura, lo que nos permite contemplar un paisaje espectacular de la Hoya de Huesca. Sus murallas, torres, pasadizos y estancias nos hacen irnos a otra época y casi nos convierten en aventureros y señores de aquel castillo.

Por cierto, que el Castillo de Loarre ha sido escenario de películas, como, por ejemplo, la cinta de Ridley Scott El reino de los cielos. Podemos conocer el castillo con detalle a través de una visita libre o una guiada por especialistas que nos ponen al corriente de todo durante más o menos una hora.

Otra parada imprescindible es el Palacio de la Aljafería, en Zaragoza. Una joya islámica en España que nos deja descubrir la historia de los reyes taifas, el esplendor de Al-Ándalus; así como las transformaciones que ha experimentado a lo largo de los siglos.

Y es que no olvidemos que estamos ante una residencia de recreo de reyes musulmanes, lo que quiere decir que estamos ante un espacio muy rico desde el punto de vista de la arquitectura y el arte. Destacan los arcos de la entrada, así como la presencia de la imponente Torre del Trovador y parte del palacio medieval de los Reyes de Aragón.

Hoy es un edificio vivo y flexible que se usa a diario como referente de la cultura y la política, al acoger hoy en día las Cortes de Aragón. Además de ello, también tiene en su interior la exposición Goya, del museo al palacio, con la exhibición del artista de Fuendetodos y pintor de cámara de Carlos IV de España.

La Aljafería sigue siendo, sin duda, uno de los palacios más magníficos del mundo islámico, junto a la Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada. Encierra belleza en el interior que tenemos que conocer; merece la pena nuestra visita si vamos a Zaragoza.

En Teruel, nos vamos hasta el Castillo de Peracense, un espacio que nos va a sorprender por su arquitectura de piedra rojiza, la cual está perfectamente integrada en su contexto. Se levantó en plena roca en el s. XIII para defender la frontera con Castilla, por lo que pierde un poco de fuelle y protagonismo cuando Fernando e Isabel se casan, ya que no habría ya sentido a ese carácter defensivo con el que nació.

Estamos en un sitio de película: murallas, color y unas vistas privilegiadas. Un castillo que no ha perdido belleza con el paso del tiempo, más bien todo lo contrario. Aprovechando nuestro paso por el Castillo de Peracense, podemos también acercarnos a Albarracín, Ródenas o Sierra Menera, una alineación montañosa de aproximadamente 30 km que encuentra su elevación más alta en el Pueyo de San Ginés.

Los planes pueden continuar por el Castillo de Monzón, sede de la principal encomienda templaria de la Corona de Aragón y donde se educó siendo niño Jaime I el Conquistador; el Castillo de Valderrobles, una joya construida en el s. XIV por los arzobispos de Zaragoza; o el Castillo de Sádaba, una imponente fortaleza militar ubicada en lo alto de un pequeño cerro rocoso al este de la localidad de Sádaba, en la comarca de Cinco Villas.

Psss, pss… Recorrer las estancias de los castillos con la ayuda de los guías es un verdadero lujo.

La tierra de Goya, un recorrido por la vida de un pintor universal

No podemos hablar de Aragón sin detener nuestra mirada en Francisco de Goya, uno de los artistas más importantes de la pintura española, junto con otros grandes nombres, como el de Velázquez, Murillo o Zurbarán. Y nos vamos a ir, concretamente, hasta Fuendetodos, un pequeño pueblo zaragozano que posee algunos de los trabajos más bonitos para comprender su vida, pintura y trayectoria.

En Fuendetodos tenemos al Goya más íntimo y más inocente. El Goya de los primeros años, donde conocemos su entorno y sus raíces. Su casa natal, que hoy está convertida en museo, nos permite acercarnos a la vida cotidiana de la época y, además, conocer el contexto en el que nació en 1746.

Esta casita fue un modesto hogar de labradores a principios del s. XVIII que encierra mucha historia porque, entre otras cosas, conserva la estructura de una vivienda aragonesa tradicional de tres plantas, la cual, además, está amueblada con enseres y objetos de la época.

Y no sólo eso: a pocos pasos, tenemos el Museo del Grabado (inaugurado en 1989), que nos invita a descubrir su faceta más fabulosa, como es su capacidad de plasmar en imágenes cómo era la sociedad de la época, cómo cuestionaba al poder, cómo hacía crítica social, un aspecto muy de Goya; y cómo expresaba todo su interior para comunicarnos mensajes al exterior. Se conservan allí algunas series de grabados, como los Caprichos, los Desastres de la guerra, los Disparates o la Tauromaquia.

Llama la atención, además, un espacio adosado al museo, la Sala de Exposiciones Ignacio Zuloaga, donde se hacen muestras temporales en arte gráfico. El artista vasco, junto a otros pintores zaragozanos, identificó la casa en 1913 y la compró, añadiendo a aquella compra la vivienda vecina con el fin de garantizar el mantenimiento del hogar de Goya.

De Fuendetodos, nos vamos a Zaragoza, donde hay una huella imborrable del pintor. En la Basílica del Pilar se pueden ver algunas de sus pinturas, como la obra del Coreto y la cúpula Regina Martyrum, las cuales permiten observar cómo el zaragozano llevó su talento al terreno de la pintura religiosa, una temática que no desarrollará mucho a lo largo de su carrera, sobre todo cuando llega a Madrid de la mano de su cuñado, Francisco Bayeu, donde empieza a pintar cartones alegres para tapices.

No olvidemos una visita al Museo de Zaragoza, donde están custodiados algunos importantes retratos de corte, como el de los reyes, Carlos IV y Mª Luisa de Parma. Dos de sus grandes protagonistas, junto con su hijo, Fernando VII, al que retrata en varias ocasiones a lo largo de su vida.

Y no podemos olvidarnos tampoco del Museo Goya Colección Ibercaja de Zaragoza, un espacio nuevo que ha ampliado sus salas de temporales, donde ahora podemos ver una selección de 41 obras de Goya que vienen de todo el mundo, incluidas algunas tan interesantes como Las Barruso, La Tirana o la maravillosa Cayetana de Alba vestida de blanco, su contemporánea y una de las aristócratas más importantes de la Casa de Alba. Además, ofrece una experiencia inmersiva y digital que merece la pena vivir, así como unas vistas maravillosas del Pilar desde la última planta.

Cerca de Zaragoza capital, en la iglesia de la Cartuja de Aula Dei, podemos contemplar sus siete magníficas pinturas murales; en la ermita de la Fuente de Muel, en las iglesias de Remolinos y de San Juan el Real de Calatayud también encontramos obra suya, como las pechinas de la bóveda de este último templo con los Padres de la Iglesia, y en el Palacio de los Duques de Villahermosa de Pedrola, donde también podemos conocer algunas de sus obras.

Los pueblos más bonitos también están en Aragón

Son un sueño, sencillamente. No hay escapada a Aragón que pueda perderse estos maravillosos pueblos, tan bellos y tan llenos de historias, callejuelas, plazas y murallas. Además, nos invita a ir sin rumbo fijo, sólo caminamos y tomamos un café o una cerveza cuando nos apetezca, siempre con la calma de la escena rural.

Allí encontramos uno de los escenarios más reconocibles de la región, con casas rojizas, las cuales se encaraman sobre la ladera y con unas calles empedradas que harán de nuestro paseo un recorrido muy especial.

No dejemos de mirar arriba, porque podemos descubrir bonitos balcones y disfrutar de una belleza hallada casi sin querer. En su trazado medieval, podemos encontrar la Catedral del Salvador, la Plaza Mayor, el Castillo de Albarracín o la Casa de la Julianeta.

En la provincia de Huesca, el pueblo de Aínsa ofrece una combinación perfecta de historia, arquitectura y naturaleza. Con su Plaza Mayor, el castillo y las calles del casco antiguo, como la calle Mayor, la de Santa Cruz o portales medievales como el Portal del Callizo o de Afuera. Podemos disfrutar aquí de una visita lenta donde encontramos historia y también una gran naturaleza: la confluencia de los ríos Ara y Cinca nos permite disfrutar de un entorno natural privilegiado.

Merece la pena, por supuesto, acercarnos hasta Valderrobres, donde nos conquistarán su puente medieval, su monumental entrada y su castillo, una fortificación que domina el casco histórico. También añadiremos a nuestra ruta, Alquézar, uno de los mejores pueblos turísticos del mundo por ONU Turismo (2022), según recoge National Geographic. Allí el paisaje del río Vero y las construcciones de piedra nos dibujan una de las postales más bonitas de la provincia.

O Sos del Rey Católico, por ejemplo, otra localidad preciosa que fue destaca por su casco medieval fenomenal conservado, donde tenemos calles empedradas, el trazado de la antigua judería, así como el Palacio de Sada, el sitio donde nace Fernando, el Rey Católico y esposo de Isabel I de Castilla.

La lista de pueblos bonitos se completa con localidades como Rubielos de Mora, Cantavieja, Calaceite, Puertomingalvo, Mirambel, La Fresneda, Linares de Mora, Ansó, Roda de Isábena y Anento. En cada una de ellas vamos a encontrar cosas especiales que le dan personalidad y muchos motivos para disfrutarlas y, sobre todo, regresar pronto tras nuestra escapada en el puente de diciembre.

Vamos en familia: aventuras con los más pequeños

Aragón también tiene un espacio muy especial para los niños. Tiene una gran oferta de ocio y naturaleza que nos deja ir con ellos de viaje y saber que lo van a pasar bien. Poseen propuestas donde se combina la diversión, el aprendizaje, la aventura y el contacto con el entorno.

Como protagonista de nuestro viaje o al menos como uno de los sitios que visitar con los niños tenemos Territorio Dinópolis, un universo dedicado a los dinosaurios que convierte la paleontología en una experiencia entretenida y didáctica.

Su sede principal, Dinópolis, nos dejará conocer cómo era la vida hace millones de años, descubrir fósiles, aprender sobre la evolución y acercarse a los grandes saurios a través de diferentes espacios y atracciones. Los niños, os lo aseguramos, alucinarán.

En Zaragoza, por su parte, tenemos en Acuario, que nos propone un viaje por los ecosistemas fluviales del planeta. Así es como los pequeños van a poder descubrir los ríos y la biodiversidad que los habita, desde especies de diferentes continentes hasta los grandes protagonistas de los ecosistemas acuáticos, en una experiencia que combina educación y mucha diversión.

Fuera de Dinópolis y el Acuario, tenemos algunas opciones al aire libre: Lacuniacha, un parque faunístico situado en pleno Pirineo permite recorrer senderos entre bosques y observar animales que viven en un entorno natural, como pueden ser ciervos, bisontes, osos o lobos. En concreto, alberga unas 15 especies (ciervos, corzos, renos, bisontes, lobos, linces, osos, entre otros) en recintos grandes que imitan su hábitat, más cercano a un paseo por la naturaleza que a un zoológico tradicional.

Los apasionados de la astronomía tienen su espacio también: El Centro Astronómico Aragonés, un planetario y observatorio aragonés que busca el estudio del Universo y de los cuerpos celestes o astros en Huesca. Allí podemos ver sesiones nocturnas o de fin de semana para observar la Luna y los planetas; así como exposiciones temporales de astrofotografía, historia de la carrera espacial, instrumentos científicos o geología lunar.

Más información en Turismo del Gobierno de Aragón.