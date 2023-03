La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha espetado este jueves al líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, que no está en condiciones de hablar de dinero público hasta que no «enseñe las facturas del Ramses». Lo ha hecho en referencia a la cena en este lujoso restaurante de la capital en la que estuvieron varios diputados socialistas, entre ellos el Tito Berni, invitados, presuntamente, por un empresario del sector fotovoltaico y que tenía como principal objetivo, según Marco Antonio Navarro Tacoronte, conocido como El Mediador, conseguir un trato de favor por parte de los parlamentarios socialistas en instituciones como diputaciones o Gobiernos regionales.

«Hasta que no enseñe las facturas del Ramses en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados no está para hablar del gasto público, del dinero de los demás», han sido las palabras que ha dedicado Ayuso al líder de los socialistas madrileños en la sesión de control a la presidenta en la Asamblea de Madrid, después de que este haya presumido de no cobrar el bono térmico que han percibido tanto el vicepresidente regional, Enrique Ossorio, como el marido de la líder de Más Madrid, Mónica García.

Por otra parte, Ayuso ha pedido a Lobato apartar tanto a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, procesada por indicios de prevaricación administrativa en el marco del caso ITV, así como a la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, condenada por la quiebra de una empresa municipal. «Hasta que no solucione primero Móstoles y Alcorcón no podrá presentarse limpio a las elecciones», ha sentenciado la presidenta.

Además, Ayuso ha asegurado que el 95% del programa electoral con el que se presentó a los comicios del 4 de mayo de 2021 está «cumplido o en fase de ejecución». «Hemos recuperado el 100% del Producto Interior Bruto perdido durante la pandemia, somos la región líder en creación de empleo y de oportunidades, durante mi mandato hemos creado 25.000 plazas nuevas públicas en Formación Profesional, tenemos las mejores cifras en extinción de incendios, estamos ampliando la red de Metro y la construcción de 4 intercambiadores, buscando las mejores aportaciones y soluciones para enfermos como los de la ELA, cuidando de la conciliación con nuevas medidas, ayudando para que los niños puedan mejorar su alimentación en el colegio y que el transporte llegue a todos, buscando el pleno empleo que es el objetivo de mi Gobierno y, muy importante también, proyectando la imagen internacional de Madrid», ha enumerado la dirigente madrileña.