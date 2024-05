El Ayuntamiento de Madrid reenviará a finales de 2024 las multas afectadas por el fraude postal

El Ayuntamiento de Madrid continúa trabajando para esclarecer el caos que se produjo con las multas y notificaciones de la Agencia Tributaria tras la presunta mala praxis y fraude por el que el Consistorio denunció a su anterior operador postal RD Post. Con el objetivo de minimizar el impacto a los contribuyentes, se reenviarán en el segundo semestre de este año aquellos avisos de Hacienda que se vieron extraviadas por esta problemática.

Entre los meses de abril y septiembre del pasado año, el Consistorio de José Luis Martínez-Almeida halló ciertas irregularidades en la entrega de notificaciones administrativas, mayoritariamente multas y envíos de la Agencia Tributaria. Tras detectar estas anomalías, el propio Ayuntamiento encargo una evaluación a los técnicos y a un perito externo, que confirmaron que existían»simulaciones de notificaciones que no se llegaban a realizar». También se detectó la situación recurrente de que un mismo agente registraba diversos intentos de entrega de notificaciones a la misma hora en distintos puntos de la ciudad.

Ante esta situación, el Consistorio está llevando a cabo varias lineas de actuación. En concreto, en lo que respecta a los actos de gestión tributarios en sentido amplio -gestión, inspección, revisión y recaudación- se están estimando las actuaciones más concretas, que se resolverán en un plazo de entre cuatro y seis meses, y posteriormente, se procederá al reenvío de estas notificaciones.

Este presunto fraude al Ayuntamiento de Madrid afectó a muchos contribuyentes, sobre todo en el caso de las sanciones, ya que, al no recibir la notificación, no pudieron beneficiarse de la reducción por pronto pago en los abonos de multas. Por este motivo, se repondrán las actuaciones -pagos y plazos- a la fase anterior, con el fin de que los contribuyentes no se vean afectados. «Aseguraremos los derechos de los contribuyentes y cumpliremos a raja tabla el ordenamiento jurídico, con el menor coste para la administración», apuntan desde el organismo.

Denuncia a la empresa postal

El Ayuntamiento de Madrid presentaba una denuncia contra su proveedor postal ante la Fiscalía por presunta mala praxis y fraude que podría afectar a unas 300.000 notificaciones administrativas y que cifra en un millón de euros. Desde el Consistorio apuntaban a que se trata del 2,8% de las notificaciones de la vida completa del contrato, que comenzó en 2021, y durante el que se han producido 12 millones de notificaciones en total.

En concreto, el Consistorio ha remarcado de que afecta especialmente a los expedientes relativos a las multas y también al ámbito de la Agencia Tributaria. «Todas las garantías de que vamos a actuar de oficio para que ningún madrileño se vea afectado por esa posible mala praxis o ese posible fraude a cargo de esta empresa, que es lo que se ha denunciado ante la Fiscalía», inciden fuentes del Ayuntamiento.

Asimismo, que las irregularidades están «perfectamente identificadas» porque el Consistorio ha hecho «ese trabajo fino», además de defender que se va a recuperar «hasta el último euro que se haya podido defraudar al Ayuntamiento de Madrid con esas notificaciones». El contrato con RD Post, por valor de 43 millones de euros, estuvo vigente entre 2021 y 2023 y las irregularidades se detectan en la última fase, coincidiendo con el lanzamiento de un nuevo proceso de licitación, que finalmente ganó Correos.