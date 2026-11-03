Atacan la sede del PP de Alcalá de Henares con un martillo para romper cristales

El Partido Popular de Alcalá de Henares ha denunciado un ataque sufrido este martes contra su sede en el que, según la información recabada inicialmente, se ha utilizado un martillo de emergencia de los empleados para romper cristales y facilitar rescates en vehículos. Debido a este asalto se han producido daños que muestran varios puntos de impacto y numerosas grietas en el vidrio, además de fragmentos desprendidos en el interior del local.

La Policía Científica ha inspeccionado el local y el secretario general del Partido Popular de Alcalá ha formalizado la correspondiente denuncia, llamada a esclarecer los hechos e identificar a sus responsables. Según la información inicial, en primera instancia se habría golpeado reiteradamente el cristal sin conseguir abrir un acceso al interior y también se habría empleado una piedra.

Judith Piquet, presidenta del PP de Alcalá de Henares y alcaldesa de la ciudad, ha expresado su más firme condena tras el ataque. «Estamos hablando de un ataque contra un lugar en el que trabajan personas y al que acuden vecinos para trasladarnos sus preocupaciones. Golpear repetidamente sus cristales con una herramienta para romperlos es un hecho de enorme gravedad», ha resaltado. «Nadie tiene derecho a intentar imponer el miedo a quienes defendemos unas ideas determinadas ni a poner en riesgo la seguridad de las personas», añade la regidora.

«No nos van a amedrentar ni a silenciar», ha subrayado Piquet, que manifiesta su preocupación por el clima de las últimas semanas. «No podemos normalizar la crispación, las amenazas ni la violencia que estamos viendo en nuestras calles. Sin anticipar las conclusiones de la investigación, hay una responsabilidad política que todos debemos asumir: rebajar la tensión y rechazar sin matices cualquier forma de intimidación. La discrepancia nunca puede servir de excusa para la violencia», ha afirmado.

La dirigente del PP pide una condena expresa de todas las fuerzas políticas de Alcalá de Henares tras el ataque sufrido en la sede de su partido. «La defensa de la convivencia tiene que estar por encima de las siglas. Espero que todos los partidos rechacen este ataque con claridad. Una democracia necesita que sus ciudadanos puedan participar en política con libertad y seguridad, sin miedo a que alguien ataque el lugar donde se reúnen», ha comunicado.

Por último, Piquet ha reafirmado el compromiso del Partido Popular, continuará con su actividad y su atención a los vecinos: «No nos van a amedrentar ni silenciar. Vamos a seguir trabajando por Alcalá y defendiendo nuestras ideas con la palabra, con respeto y con firmeza. Confiamos en el trabajo de la Policía para esclarecer lo ocurrido y determinar quién está detrás de este ataque», ha completado.