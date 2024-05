Almeida retrata a Reyes Maroto por su bufanda de Palestina: «Que traiga una del pueblo saharaui»

Palestina abre y cierra el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. La izquierda ha reivindicado su reconocimiento como Estado por parte del Gobierno de España y ha escenificado su apoyo con prendas de ropa customizadas con la bandera palestina: una camiseta en el caso de Rita Maestre y una bufanda por parte de Reyes Maroto. Esta última ha felicitado a los madrileños por el «gran día» que vive hoy España y ha afeado que José Luis Martínez-Almeida «no se ponga del lado de las víctimas». El alcalde de Madrid no ha tardado en responder a la portavoz socialista y ha evidenciado su política exterior «selectiva».

«¿Y el pueblo saharaui qué? Si a Reyes Maroto le preocupa tanto lo que pasa por el mundo, que la próxima vez se traiga una bufanda del pueblo saharaui», ha sentenciado el alcalde de Madrid. Asimismo, ha remarcado que no van a aceptar más lecciones por parte de la portavoz municipal socialista. «El PSOE no dio explicaciones de por qué dejó tirados a los saharauis, pero sí reconoce un Estado que no tiene fronteras», ha remarcado Almeida.

El alcalde de la capital ha sido el blanco de las críticas, tanto de Más Madrid como del PSOE, que le han acusado de ser «cruel» por sus declaraciones en las que afirmaba que «los que provocan ahora vienen a hacerse los ofendidos». Unas acusaciones que Almeida ha calificado de «bulo» y «fango». «Me acusan de decir que las mujeres y niños víctimas del último ataque de Israel eran provocadores. Esto es mentira. Es falso. Saben perfectamente que con esa declaración me refería al Gobierno, que tras atacar a Netanyahu se quejan de las consecuencias. Esto es el fango del que tanto habla el PSOE», ha apostillado Almeida.

El regidor madrileño ha calificado de «cruel» que el Gobierno de España «no distinga entre el pueblo palestino y Hamás», después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado formalmente el reconocimiento del Estado palestino, que aprobará el Consejo de Ministros. Así lo ha expresado en respuesta a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, a la que ha criticado que el partido al que pertenece se «oponga a enviar mil millones de euros a Ucrania».

«¿Sabe lo que es cruel? Que ustedes no distingan entre el pueblo palestino y Hamás, y a mí el pueblo palestino me merece todo el respeto, pero siempre combatiré a Hamás, siempre. Hamás me tendrá enfrente», ha asegurado el alcalde. Además, ha subrayado que a él Hamás «nunca le dará la enhorabuena» por sus palabras o sus acciones. «A aquellos a los que han dado la enhorabuena por sus palabras y por sus acciones, se deberían preocupar, señora Maestre», ha censurado.

Pese a este cruce de acusaciones, el Pleno de este martes se ha iniciado con un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas, tanto del conflicto en oriente medio como en Ucrania, en el que han participado todos los grupos políticos. «No puede decirme (la izquierda) que no condeno las muertes de mujeres y niños en Palestina cuando hemos compartido un minuto de silencio. Es incongruente», ha concluido Almeida.