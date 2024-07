85.000 firmas ya contra Mónica García por vetar el fármaco anticáncer: «¿Cuánto vale mi vida, ministra?»

En 2022, el Ministerio de Sanidad, en ese momento dirigido por Carolina Darias –ahora es la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria–, prometió a los españoles financiar un potente medicamento para el cáncer de mama metastásico inoperable. Dos años más tarde, esa promesa sigue sin cumplirse. El Ministerio sigue rechazando esta financiación. ¿La razón? Son «muy caros» y es necesario racionalizar «el gasto público».

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) aprobó este fármaco el 23 de enero de 2023, y ya está financiado en Canadá y en 16 países de la Unión Europea. Sin embargo, España lleva un año frenando su inclusión en el Sistema Nacional de Salud (SNS). En concreto, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), dependiente del Ministerio de Mónica García, ha rechazado en tres ocasiones financiar el compuesto farmacológico trastuzumab deruxtecán -comercializado bajo el nombre Enhertu 100 miligramos en polvo- para el cáncer de mama metastásico en tres ocasiones. El primer rechazo de la CIPM se produjo en diciembre de 2023; los otros dos, en enero y marzo del presente año. En los tres casos esgrimiendo motivos económicos y de impacto presupuestario.

«Desde que tengo cáncer de mama he conocido muchas mujeres con mi enfermedad que no pudieron acceder a esa medicación, como sí puedo recibirla yo gracias a mi seguro privado, que no sé durante cuánto tiempo me podré financiar. A muchas de esas compañeras que no pudieron tratarse las he visto morir. ¿Cuánto vale nuestra vida, Ministerio de Sanidad? ¿A cuántas mujeres más tengo que ver morir?», relata Victoria Rodrigo, que ha iniciado esta campaña de recogida de firmas, que ya ha acumulado casi 75.000 apoyos.

Rodrigo narra su historia luchando contra el cáncer. «A los 37 años me diagnosticaron un cáncer de mama. A los 39, metástasis. Si ahora mismo sigo viva… es porque me lo puedo pagar. Porque nuestra sanidad no ha aprobado que la medicación que necesitamos para vivir (Enhertu y Trodelvy) esté financiada por la Seguridad Social», afirma.

Fármaco innovador

El estudio titulado DESTINY-Breast04, que investiga el fármaco trastuzumab deruxtecán (conocido comercialmente como Enhertu), ha alcanzado un logro significativo en el tratamiento de un tipo de cáncer de mama metastásico con baja expresión de la proteína HER2 (denominado HER2-low). Este tipo de cáncer, que generalmente no responde bien a otros tratamientos, ha mostrado una duplicación en la supervivencia libre de progresión con el uso de este medicamento.

Específicamente, el tratamiento con trastuzumab deruxtecán ha proporcionado entre 5 y 6 meses adicionales de vida de calidad a pacientes cuya enfermedad no ha mejorado con las terapias convencionales como las hormonales y la quimioterapia. En comparación con la quimioterapia tradicional, este fármaco ha reducido en un 36% el riesgo de muerte y en un 50% el riesgo de progresión del tumor. Extraoficialmente, los especialistas han apodado a este tratamiento como «caballo de Troya», ya que permite introducir una molécula de quimioterapia directamente en las células tumorales de manera específica.

El cáncer de mama metastásico representa el 5% de los nuevos diagnósticos de este tipo de tumor, y a él evolucionan el 30% de las pacientes que han tenido cáncer de mama en un estadio precoz. En España serían entre 2.000 y 3.000 personas al año las que podrían beneficiarse de esta innovación.

Hospitales sin fondos europeos