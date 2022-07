Los 10 monumentos más increíbles de Europa que debes visitar

Los monumentos más increíbles de Europa que debes visitar te están esperando, rincones con encanto, emblemáticos e históricos te están esperando más cerca de lo que crees. El viejo continente tiene mucho que ofrecer a aquellos que deciden perderse entre sus ciudades. Recorrer zonas turísticas o descubrir algunos lugares que nos harán disfrutar en primera persona de un territorio rico en monumentos, gastronomía y paisajes no tiene precio. Si estás pensando en organizar más de una escapada durante estos días, toma nota de los monumentos más increíbles de Europa para visitar en vacaciones.

Estos son los monumentos más famosos de Europa

1. Torre Eiffel (París)

La capital francesa alberga el monumento más famoso y reconocible de toda Europa, y uno de los que más del mundo. Todo un icono en el país, la diseñó Gustave Eiffel en 1889 y tiene una altura de 324 metros. Es el monumento de pago más visitado del mundo, con más de 7 millones de personas al año en los dos últimos.

2. Coliseo (Roma)

Este anfiteatro elíptico está en el centro de la ciudad y fue el anfiteatro más grande del Imperio Romano. Actualmente está considerado uno de los trabajos de ingeniería y arquitectura romana más importante, además de ser el anfiteatro más grande del mundo con capacidad para hasta 80.000 espectadores.

3. Big Ben (Londres)

En Inglaterra también está uno de los monumentos más famosos de Europa, bueno de hecho son varios los que hay en el país, más concretamente en su capital. Aunque le cambiaron el nombre para llamarse Elizabeth Tower, se le sigue conociendo como el Big Ben y es una torre que alberga la gran campana del reloj en el Palacio de Westminster. Tiene 11 plantas.

4. Catedral de San Basilio (Moscú)

Nos vamos ahora a Rusia para, en la Plaza Roja de Moscú, ver esta iglesia ortodoxa que se construyó por orden de Iván el Terrible. Según cuenta la leyenda, Iván le cortó los ojos al arquitecto cuando finalizó la construcción para asegurarse de que nunca podría construir un monumento o edificio más bonito que el de San Basilio.

5. Torre de Pisa (Pisa)

En esta ciudad italiana está el famoso campanario que todo el mundo conoce por estar inclinado hacia un lado, algo que fue sucediendo con el tiempo de manera totalmente involuntaria a causa de ponerse una base incorrecta en el suelo en el momento de su construcción. Mide 55 metros de altura y su construcción comenzó en 1173 y no terminó hasta 1372, casi 200 años después.

6. Tower Bridge (Londres)

Otro símbolo londinense entre los monumentos más famosos de Europa y que es una parte del Puente de Londres que fue construida para reducir la congestión en la ciudad sin que afectara al tráfico fluvial, ya que el río Támesis está justo a sus pies.

7. Sagrada Familia (Barcelona)

En España tenemos uno de los monumentos más espectaculares del continente, una enorme iglesia católica que se comenzó a construir en el año 1882 y todavía no se ha terminado a día de hoy. La gran intriga es saber si algún día la dejaremos de ver rodeada de grúas y si se terminará, quizás sí, pero quizás no sea hasta que pasen varias generaciones. Gaudí la diseñó y se encargó de su construcción hasta su muerte en 1926, y desde entonces diferentes arquitectos han continuado con la labor. A pesar de no estar terminada es Patrimonio de la Humanidad.

8. Arco del Triunfo (París)

Otra de las joyas de la capital francesa y que rinde homenaje a quienes lucharon y murieron por Francia en la Revolución Francesa y las Guerras Napoleónicas. En sus superficies externas e internas están inscritos los nombres de todas las victorias y generales franceses en esas contiendas.

9. Acrópolis de Atenas (Atenas)

Es la acrópolis más importante de Grecia y un lugar de obligada visita, una antigua ciudadela que está en un alto promontorio rocoso sobre la ciudad de Atenas. Allí están los restos del Partenón y otras estructuras igualmente importantes pero quizás menos famosas.

10. Fontana di Trevi (Roma)

En la capital italiana hay muchos lugares de interés, uno de los que más esta fuente que está ubicada en el distrito de Trevi y que tiene 26 metros de alto y 50 de ancho. Cuenta la leyenda que, si tiras una moneda en su interior estando de espaldas, por encima del hombro, te garantizará volver a la ciudad en el futuro. Es una de las 7 Maravillas de Europa.

Estos son algunos de los monumentos más bonitos que visitar estas vacaciones, pero no son los únicos, Europa tiene mucho qué ofrecerte, descubre poco a poco rincones especiales de este territorio.