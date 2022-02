Hay lugares muy famosos de los que creemos saberlo todo, pero en realidad no es así. Grandes monumentos que son realmente populares pero de los que tal vez no sabemos cuál es su origen o qué significan. Queremos llevarte a descubrir los misterios de los monumentos más famosos del mundo , maravillas que con estas revelaciones adquieren aún más encanto. Descubramos entonces todo lo que no sabes sobre los monumentos más grandes del mundo.

Grandes monumentos y sus misterios

Si de secretos hablamos, no podemos dejar de iniciar el viaje desde Egipto y en concreto desde su Gran Esfinge de Giza . Fue construida alrededor del año 2.500 aC y en torno a ella circulan diversos misterios, como el de los pasadizos secretos internos. Actualmente sólo se ha descubierto uno, que parte de la cabeza, pero no tiene salida. Otro rompecabezas se refiere a la cabeza humana en el cuerpo del león. Por ahora se cree que pertenece al faraón Khafre o a su hijo y sucesor Keops, gobernantes de la IV dinastía, pero nada se sabe con certeza.

El misterio del Taj Mahal

India ofrece maravillas con el Taj Mahal, patrimonio de la UNESCO desde 1983 e incluido en la lista de las nuevas siete maravillas del mundo. Sin embargo, no todo el mundo sabe que se trata de un monumento dedicado a un amor perdido: la difunta esposa del emperador mogol Shah Jahan, que perdió la vida durante el nacimiento de su decimocuarto hijo. Fue en su lecho de muerte que su esposa le hizo prometer al emperador que no volvería a casarse y que construiría un mausoleo en su memoria.

Monumentos en China, Guatemala y Rusia

Misterios también en China y sobre todo por su Ejército de Terracota : 800 estatuas que representan soldados y caballos que datan de hace 2.200 años. Estos sirvieron para proteger idealmente la tumba del primer emperador chino, pero se cree que en el sótano hay un río que contiene grandes cantidades de mercurio.

En Guatemala se encuentra Tikal, un baluarte conformado por diversas estructuras, grandes canchas artificiales y deportivas. Además de su belleza, este lugar es particularmente fascinante porque aquí hasta el más leve susurro puede producir tremendos ecos, por lo que se le llama la «ciudad de las voces».

Luego volamos a Rusia para descubrir los Dólmenes del Cáucaso construidos hace unos 5000 años y hoy entre las tumbas megalíticas prehistóricas más conocidas. Lo más increíble es que su extraordinaria precisión hace que sea imposible deslizar la hoja de un cuchillo entre las grietas.

La Isla de Pascua y el Monte Rushmore

No menos místicas son las estatuas de Isla de Pascua llamadas Moai . Cada uno de estas se obtuvo de un solo bloque de toba volcánica y probablemente los isleños los construyeron alrededor del año 1000. Hoy en día los maoríes creen que estos traen bienestar y prosperidad, sin embargo, su significado aún es incierto.

Un monumento particularmente famoso es el Monte Rushmore en los Estados Unidos . Sin embargo, no todos saben que aquí mismo hay una habitación secreta ubicada detrás de la cabeza de Abraham Lincoln. Este es el Salón de los Registros, incluido en el proyecto original pero completado solo en 1990.

Misterios en México y Perú

La Pirámide de Kukulkán en México es sin duda muy fascinante, la cual en realidad esconde muchos secretos. Basta pensar en el equinoccio de primavera, cuando las sombras del atardecer dan vida a un extraño efecto óptico en el que parece ver una serpiente emplumada moviéndose sobre los escalones de la pirámide. Junto a esta percepción visual, existe otra relacionada con los efectos acústicos: el sonido proveniente de la escalera de la pirámide, audible para el visitante cada vez que aplaude. El fenómeno sigue siendo inexplicable.

Finalizamos este viaje en uno de los países más verdes del mundo: Perú, donde destaca el increíble Machu Picchu. Un sitio excepcional ya prueba de terremotos. De hecho, las piedras de los edificios han sido cortadas con tanta precisión y encajadas con tanta fuerza que una tarjeta de crédito no puede pasar a través de ellas. Tanto Lima como Cusco han sido arrasadas por terremotos, pero aquí en Machu Picchu, cuando ocurre un terremoto, se dice que las piedras «bailan», lo que significa que rebotan a través de los temblores y luego regresan a su lugar . Sin este método de construcción, muchos de los edificios más conocidos de este lugar se habrían derrumbado hace mucho tiempo.