El aviso de un arquitecto para quienes quieran comprar un último piso: «Has de pensar que…»

Un arquitecto nos explica los motivos por los que no debemos comprar un último piso si no queremos aumentar los grados de temperatura de nuestra casa. La realidad es que la elección de la planta en la que vivimos tiene una serie de repercusiones que no sólo nos afecta a nivel de precios, sino que también debemos empezar a ver llegar una serie de cambios que serán esenciales. Es momento de apostar claramente por una serie de elementos que marcarán una diferencia importante.

Nuestra casa debe ser un lugar cómodo en el que vivir y descubrir una serie de novedades que acabarán marcando una diferencia significativa. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de detalles que acabarán marcando una diferencia importante. Estamos ante un cambio de tendencia que puede convertirse en una realidad del todo inesperada. Este último piso que nos hace pensar que vivimos solos, que elimina los ruidos y las barreras, siendo uno de los más caros de cualquier promoción inmobiliaria y que normalmente incluye un detalle tan destacado como una terraza más grande. Quizás no todo es oro lo que reluce.

Quienes quieran comprar un último piso

A los nuevos propietarios que compran con ilusión un último piso, puede acabar siendo el mejor aliado de una serie de detalles que serán los que marcarán estas jornadas. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de detalles que pueden ser claves.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una compra lo más inteligente posible. Nos dejamos llevar por un elemento clave en esta compra, la intimidad y el espacio, dos variantes que en estos días en los que realmente podemos empezar a tener en cuenta.

Un piso más aislado de los demás, con nadie por arriba, simplemente un cielo y unas vistas que se traducen en un espacio diferente. El ático siempre es una de las viviendas más caras, por el contrario, el primer piso o el bajo son los que cuestan menos, dada su proximidad con la calle y la falta de intimidad.

A la hora de comprar una vivienda, debemos pensar en el tiempo que pasamos en ella, pero también en los gastos que nos supone este tipo de piso para el que quizás no estamos del todo preparados.

Este aviso de un arquitecto te hará cambiar de opinión

El último piso es también el que más calor sufra en verano, siendo el que recibe directamente el sol. En invierno, puede ser un plus ya que supondrá que está a una temperatura más elevada, por efecto del sol, pero cuidado, ya que hay otros pisos que aprovechan el calor de los demás pisos.

La temperatura se acaba traduciendo en dinero, por lo que, deberemos empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden acabar siendo los que marcarán la inversión que vamos a realizar. Mes a mes podemos pagar de más o de menos.

Los expertos de Yaencontre no sólo vienen casas, también nos dan algunos detalles que debemos tener en cuenta a la hora de comprar una vivienda.

Son caros. Como hemos dicho anteriormente, los áticos suelen ser pisos con mayor cantidad de superficie, terraza, patio y todo ello se paga. Así no suelen estar al alcance de la mayoría porque son viviendas más caras. Como su demanda a crecido en estos años, además se pueden vender a precios superiores y esto hace que sus precios puedan llegar a ser “prohibitivos” para muchas personas.

Humedad, más frío o más calor. Aunque lo importante es aislar la casa, este tipo de viviendas están expuestas a las inclemencias del tiempo. tienen zona de solárium y ello da más calor en verano, por lo que se debemos invertir en pérgolas, toldos y otros para que dé la sombra.

A su vez, tienen zonas más expuestas al frío durante el invierno, y si llueve mucho, pueden incluso inundarse los patios si no están bien acondicionados. Es también importante tener en cuenta que suelen tener mayor cantidad de humedad, no sólo en el patio si no en las habitaciones. Según el blog de Tiko, en una última planta, los cambios de temperatura son más pronunciados tanto en invierno como en verano, lo que supone un mayor gasto energético. Así que, si te decides por un ático te vendrá de perlas aplicar algunas medidas de consumo energético.

Siempre debemos coger el ascensor- Según Culmia, tales viviendas dependen siempre de tener que usar el ascensor al estar arriba del edificio. Esto hace que se dependa siempre de lo que haga el resto de vecinos. Pues contar con tan solo un ascensor en el conjunto residencial supondrá que, en caso de avería, el residente del ático tenga que subir muchas escaleras.