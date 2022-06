Los mosquitos son nuestros enemigos acérrimos durante el verano. Disfrutan dándose un festín con nuestra sangre (especialmente la más dulce) y nos visitan varias veces al día. Los odiamos especialmente por la noche, cuando su zumbido nos impide dormir. Pero no es la única vez que aparecen, porque también pueden aparecer mientras consumimos estos alimentos al aire libre. Por ello, para no sufrir el riesgo de mosquitos, evita consumir estos alimentos.

Mosquitos: Evita estos alimentos

Con los hermosos días que caracterizan la temporada de verano, comer al aire libre es sin duda la opción más recomendable para aprovechar los hermosos días soleados en compañía de amigos y familiares. ¿Cuántos picnics hemos organizado en verano a la espera de irnos oficialmente de vacaciones? O si tenemos una terraza o un gran balcón, comer al aire libre es ideal, para sentirte de vacaciones durante tu estancia en la ciudad.

Esta condición, sin embargo, conlleva un problema molesto y que no debe subestimarse. La llegada de mosquitos que, atraídos por determinados alimentos, acaban comiéndose también nuestra sangre. Así que veamos con qué alimentos se puede producir el riesgo de que lleguen mosquitos en medio de nuestro banquete.

Entre los alimentos a reportar está sin duda el limón, que produce un olor particularmente apetecible para estos insectos. Así que si queremos comer con calma y tranquilidad, evitando la visita de los mosquitos, entonces dejemos el limón a un lado. Otro alimento muy querido por los mosquitos es el aguacate , así como todos los alimentos que contengan ácido láctico y potasio. Así que ten cuidado con las ciruelas pasas y los plátanos también. Todos los alimentos ricos en proteínas son también un verdadero imán para los mosquitos.

Así que si has decidido hacer una barbacoa, debes saber con que riesgo te vas a encontrar. Lo mismo es cierto incluso si hay al menos un postre en su menú . De hecho, los azúcares presentes en los dulces son muy apreciados por estos insectos. El discurso es, por tanto, válido también para el helado, cuya presencia tanto de azúcares como de lácteos lo convierten en el cóctel ganador por ser un alimento muy querido por estos insectos. Los mosquitos también son gourmets, porque a ellos también les gustan las patatas fritas , un alimento favorito a la hora del aperitivo.

Hablando de bebidas, sin embargo, lo que más les gusta a los mosquitos es la cerveza. Pero no tanto por su sabor, que a nosotros sí que nos gusta mucho (sobre todo en verano), sino por el hecho de que cuando bebemos cerveza se nos sube la temperatura corporal y los mosquitos no esperan a nada más. Entonces, ¿Cuál es la dieta ideal a consumir para evitar el riesgo de mosquitos? Seguro que a los mosquitos no les gusta la menta, el ajo, el laurel y el pomelo, así como la salvia y la albahaca. Así que organiza tu menú en base a estos alimentos y verás que el riesgo de atraer mosquitos disminuirá.